連船都沒有！義國小島唯一居民: 我在地球最安全之地

義大利81歲老翁莫蘭迪（Mauro Morandi）31年來始終是布德利小島（Isle of Budelli）的唯一居民，面對新冠肺炎疫情，他表示，感覺自己處於地球上最安全的地方。

美國有線電視新聞（CNN）報導，曾任職教師的莫蘭迪1989年從義大利往玻里尼西亞航行時，偶然經過隸屬於馬達萊納群島（Maddalena archipelago）的布德利島。他深深愛上島上清澈的海水、珊瑚沙灘和美麗的日落，於是決定獨居於島上。

莫蘭迪到島上沒多久，當時的島主剛好準備退休，於是他就接收這座島，成為官方管理者，一待就是30餘年，更被外界稱為「義大利魯賓遜」，一個人在島上過著隱士生活。

莫蘭迪日前透過手機接受CNN Travel的訪問，稱感覺自己處於「地球上最安全的地方」，還給予需要自主隔離的人一些建議。

他表示，「我很好，我並不害怕。我在這裡感到很安全，這座島提供全面防護，完全沒有風險，沒有人會來，甚至看不到有船駛過」，但最讓他擔心的仍是親朋好友的安危，因為他老家就在疫情重災區之一的摩德納。

在島上的生活，莫蘭迪除了欣賞大海、呼吸新鮮空氣、收集木材和準備食物外，當然還會在Instagram發文。

他表示，「感到無聊時，我會拍下沙灘、野生動植物和風景來殺時間，然後編輯照片、在社群媒體和IG上分享。我有很多追蹤者」。莫蘭迪的IG帳號目前有3萬7000人追蹤。

莫蘭迪認為，那些無法獨自在家待兩周的人「太荒謬」，他在島上讀了很多書，然後思考。莫蘭迪強調，如果能以不同角度看事情，那將學會自省，這非常有助益。