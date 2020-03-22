匈牙利藉防疫擴權 媒體籲自主抗疫

「匈牙利利用防疫歧視移民，根本不是真防疫！」匈牙利當地記者投書歐洲新聞網，痛批匈牙利雖號稱有防疫，事實上只是政府過去專權的延伸而已。例如以防疫為由關閉邊境，歸咎移民帶來新冠肺炎，還有政府為了擴權，撤除衛生部門，由首相進行不專業的防疫指揮。他呼籲讓民眾自主防疫，不要被政府牽著鼻子走。

匈牙利防疫政治化

根據《歐洲新聞網》報導，匈牙利雖然這次防疫反應不算慢，但該文作者維格分析，匈牙利政府這10年在總理奧班執政下，防疫反應做成這樣不足為奇，奧班為了穩固執政，將他的手伸進行政部門，權力過度集中化的結果就是，匈牙利沒什麼人知道他們的衛生部長是誰。

另外，如果匈牙利的醫學研究機構提出匈牙利可能面臨醫療人力、資源不足的訊息時，匈牙利政府就會說他們在抹黑政府防疫成效、宣稱研究機構對政府進行政治攻擊。奧班將許多專業人才逐出政府，換上能貫徹自己意志的人擔任部長，這也讓匈牙利的防疫問題更政治化。

疫情資訊封閉

維格也說，跟波蘭記者聊到政府面對防疫的態度就差很多。波蘭新聞中，政務官、醫生會一起分享防疫資訊與各國疫情現況，對於民眾疑問的細節回答比較清楚；反觀匈牙利新聞，只說醫院都準備好了就沒有再繼續著墨，親政府媒體都在報導外國人違反防疫規定的新聞，加深國民對外國人歧視。

《法蘭西24》也報導，靠民族主義當選的奧班在確定境內確診是伊朗學生後，馬上宣布將兩個人驅逐出境。在政治大於防疫的匈牙利，維格也呼籲匈牙利民眾除了多看國外新聞外，也可以參加國內公民團體跟國際連署的活動、多洗手，獲得正確的防疫知識。

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