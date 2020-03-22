快訊

張上淳之子出國是依規一致准假？ 台大醫院遭質疑

蘇揆下令禁酬庸引風暴？ 新潮流不滿魏明谷「被請辭」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

匈牙利藉防疫擴權 媒體籲自主抗疫

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

匈牙利利用防疫歧視移民，根本不是真防疫！」匈牙利當地記者投書歐洲新聞網，痛批匈牙利雖號稱有防疫，事實上只是政府過去專權的延伸而已。例如以防疫為由關閉邊境，歸咎移民帶來新冠肺炎，還有政府為了擴權，撤除衛生部門，由首相進行不專業的防疫指揮。他呼籲讓民眾自主防疫，不要被政府牽著鼻子走。

匈牙利防疫政治化

根據《歐洲新聞網》報導，匈牙利雖然這次防疫反應不算慢，但該文作者維格分析，匈牙利政府這10年在總理奧班執政下，防疫反應做成這樣不足為奇，奧班為了穩固執政，將他的手伸進行政部門，權力過度集中化的結果就是，匈牙利沒什麼人知道他們的衛生部長是誰。

另外，如果匈牙利的醫學研究機構提出匈牙利可能面臨醫療人力、資源不足的訊息時，匈牙利政府就會說他們在抹黑政府防疫成效、宣稱研究機構對政府進行政治攻擊。奧班將許多專業人才逐出政府，換上能貫徹自己意志的人擔任部長，這也讓匈牙利的防疫問題更政治化。

疫情資訊封閉

維格也說，跟波蘭記者聊到政府面對防疫的態度就差很多。波蘭新聞中，政務官、醫生會一起分享防疫資訊與各國疫情現況，對於民眾疑問的細節回答比較清楚；反觀匈牙利新聞，只說醫院都準備好了就沒有再繼續著墨，親政府媒體都在報導外國人違反防疫規定的新聞，加深國民對外國人歧視。

《法蘭西24》也報導，靠民族主義當選的奧班在確定境內確診是伊朗學生後，馬上宣布將兩個人驅逐出境。在政治大於防疫的匈牙利，維格也呼籲匈牙利民眾除了多看國外新聞外，也可以參加國內公民團體跟國際連署的活動、多洗手，獲得正確的防疫知識。

【更多精采內容，詳見

匈牙利 疫情 波蘭

延伸閱讀

防疫線上掃墓祭祖 學者：先人不會上網，分流更重要

防疫專家之子出國是依規一致准假？台大醫院遭質疑

6成攤商有行動支付 虎尾寮市場防疫更到位

NBA／聯盟盼為防疫超前佈署 隔離人員心理健康成焦點

相關新聞

連船都沒有！義國小島唯一居民: 我在地球最安全之地

義大利81歲老翁莫蘭迪（Mauro Morandi）31年來始終是布德利小島（Isle of Budelli）的唯一居民...

匈牙利藉防疫擴權 媒體籲自主抗疫

「匈牙利利用防疫歧視移民，根本不是真防疫！」匈牙利當地記者投書歐洲新聞網，痛批匈牙利雖號稱有防疫，事實上只是政府過去專權的延伸而已。例如以防疫為由關閉邊境，歸咎移民帶來新冠肺炎，還有政府為了擴權，撤除

國際奧會主席：奧運就像週六足球賽 無法延期

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，愈來愈多聲音呼籲東京奧運延期舉行；不過，國際奧林匹克委員會...

馬來西亞派包機赴伊朗 撤僑55人

馬來西亞今天從伊朗撤僑，總人數55人，所有人下機後經過身體檢查與消毒，健康達標者將直接搭乘消防局巴士前往隔離中心，進行1...

俄媒傳假消息？ 歐盟、俄羅斯互控

歐洲新冠肺炎疫情嚴峻，在旁的俄羅斯卻頻頻散播假消息擾亂民心！歐盟的俄羅斯觀察團指出，俄羅斯官媒近來散布矛盾的假消息，目的是為了讓歐洲不團結。但克里姆林宮發言人佩斯科夫否認政府主導，並稱歐洲有「恐俄情結

新冠肺炎重創經濟 德國將推戰後最大紓困方案

根據法新社今天看到的草案，德國總理梅克爾政府打算推出總額8220億歐元的經濟援助方案，作為對抗新冠肺炎疫情的資金。這是德...

影／賭衛生紙！英俱樂部員工撲克牌局 諷刺恐慌搶購

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球發燒，在不少國家地區引爆民眾搶購民生用品，出現「衛生紙之亂」。英國倫敦一間私人俱樂部...

川普來函 金正恩胞妹肯定但仍對雙邊關係示警

北韓今天肯定美國總統川普致函北韓領導人金正恩，表示儘管近來有些摩擦，此舉象徵兩位領袖有「特殊且穩固的私交」。然而，金正恩...

西班牙流感命名錯誤 病毒可能源自中國

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）無疑將成為全球百年來最嚴重的傳染病，如果回顧1918年「西班牙流感」的...

星期人物／新冠疫情爆發 英首席醫療官惠提暴紅

強生二○一六年剛卸下倫敦市長一職，成為英國續留或者脫離歐盟的公投中脫歐陣營主帥時，一名核心幕僚輕蔑地宣稱，英國已經「受夠了」專家學者。

北韓趁疫射飛彈 南韓重批不恰當

北韓當局試射行動相對沉寂兩個月後變得更活躍。南韓聯合參謀本部廿一日表示，北韓當天早上明顯往朝鮮半島東部海域試射兩枚短程彈道飛彈。

本月第三次！北韓趁疫情又試射 南韓軍方：非常不恰當

華爾街日報報導，北韓當局試射行動相對沉寂2個月後變得更活躍。南韓聯合參謀本部21日表示，北韓當天早上明顯往朝鮮半島東部海...

熱門新聞

無懼新冠肺炎疫情？日本人湧入東京上野公園賞櫻

自己浪費2個月！川普再怪中國不透明害美國反應遲緩

美國封州 美股死亡交叉

川普稱瘧疾藥可治新冠肺炎 專家當場駁斥說沒效

美股創下2008年10月最慘烈一周 技術面預告還有得跌

日經：日擬擴大跨太平洋夥伴貿易協定 納入台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。