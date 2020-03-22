影／賭衛生紙！英俱樂部員工撲克牌局 諷刺恐慌搶購

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球發燒，在不少國家地區引爆民眾搶購民生用品，出現「衛生紙之亂」。英國倫敦一間私人俱樂部員工諷刺這種恐慌心態，趁著休息時間，拿衛生紙當賭注玩起撲克牌，畫面格外有趣。

分享這段影片的俱樂部員工表示，他們在倫敦「Eltham Terrace Club」俱樂部值班時，剛好聊到近期因疫情導致很多人恐慌搶購，出現「衛生紙之亂」的情況，覺得既然衛生紙現在如此搶手，價值飆升，拿衛生紙來當賭注玩撲克牌應該會很有趣，於是找來其他員工，一起用衛生紙當籌碼開了一盤德州撲克。曝光影片可見，現場笑聲不斷，大家都玩得非常開心，最後勝利的人還開心的大把大把將衛生紙往空中拋。

英國截至21日為止，新冠肺炎確診病例超過5000例，死亡病例也增加到233起。隨著疫情的惡化，英國各地也出現搶購潮，衛生紙就是民眾搶購的目標之一。儘管當局和各大超市都宣導會盡力補足物資，民眾不應無腦搶購，把物資留給需要的人。