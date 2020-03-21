本月第三次！北韓趁疫情又試射 南韓軍方：非常不恰當

華爾街日報報導，北韓當局試射行動相對沉寂2個月後變得更活躍。南韓聯合參謀本部21日表示，北韓當天早上明顯往朝鮮半島東部海域試射2枚短程彈道飛彈。

這是北韓本月第3度試射飛彈。南韓軍方認定，北韓3次試射的都是短程飛彈。他們也說，北韓當局從西北邊境的平安北道宣川郡地區發射2枚似是飛彈的飛行體，最後墜入南韓和日本間的海域。北韓在當地時間早上6時45分和50分試射飛行體，射程約410公里，高度50公里。

南韓軍方表示：「世界各國面對世界衛生組織（WHO）宣布新冠肺炎大流行的嚴峻情勢時，北韓軍方的行動非常不恰當。」

北韓已有兩年多沒有進行這類試射。美國總統川普指出，這種行為代表他們對北韓的政策正在奏效。北韓金氏政權去年進行了12次試射，並於今年1月和2月有所平息，卻又在本月上旬重新開始試射。

北韓當局沒有立刻對21日的試射發表評論。然而，北韓國營媒體朝中社報導，金正恩20日前往督導人民軍西部前線大聯合部隊砲擊對抗賽。機關報勞動新聞報導，「金正恩為了加強人民軍戰鬥力不斷視察火線，再次親臨海風呼嘯的海岸陣地檢查西部前線大聯合部隊的戰鬥力，全體官兵對最高司令官的無盡感激之情猶如蕩漾波濤般地激烈澎湃。」

金正恩非常滿意地說，西部前線的砲兵們真棒，特別是第三軍砲兵們打得真準，彈無虛發，「好像用狙擊武器命中靶標分數」，並對他們予以了高度評價。

另外，朝中社指出，北韓當局表示下月10日會在平壤召開第14屆最高人民會議第3次會議。