快訊

劉香慈生了！二寶照片曝光：沒有讓媽咪痛太久

日經：日擬擴大跨太平洋夥伴貿易協定 納入台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄉村樂傳奇肯尼羅傑斯辭世 沙啞渾厚嗓音成絕響

中央社 / 洛杉磯20日綜合外電報導
以沙啞渾厚嗓音創造許多樂壇經典的鄉村音樂傳奇肯尼羅傑斯，今晚以81歲之齡與世長辭。圖／取自Facebook
以沙啞渾厚嗓音創造許多樂壇經典的鄉村音樂傳奇肯尼羅傑斯，今晚以81歲之齡與世長辭。圖／取自Facebook

以沙啞渾厚嗓音創造許多樂壇經典的鄉村音樂傳奇肯尼羅傑斯，今晚以81歲之齡與世長辭。他的經紀人哈根（Keith Hagan）表示，肯尼在家中安詳過世，死因為自然因素。

肯尼羅傑斯（Kenny Rogers）在美國喬治亞州桑迪斯普林斯（Sandy Springs）的家中過世。他的家人發表聲明指出，由於全美進入2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）緊急狀態，家人正在籌備一場私人追思儀式，公開紀念活動將於日後舉行。

肯尼羅傑斯1938年8月21日生於德州休士頓，以沙啞渾厚嗓音與銀白髯鬚為歌迷所知。他生前締造上億的唱片銷售量，成為流行音樂史上最暢銷的歌手之一；他共有24首排行榜冠軍金曲，獲得3座葛萊美獎肯定，同時入選鄉村音樂名人堂（Country Music Hall of Fame）成員，至今仍難有歌手能超越其成就。

肯尼羅傑斯的音樂生涯發跡於1950年代末期，剛開始的曲風是搖滾、爵士、藍調，後來進入鄉村音樂領域，走紅於1970、80年代。1977年以鄉村歌手之姿演唱Lucille，不但為他在流行音樂排行榜衝出佳績，也幫助他贏得第一座葛萊美獎。

1978年的The Gambler可謂肯尼羅傑斯的招牌代表作，再為他拿下葛萊美最佳鄉村男歌手獎。

接下來他的金曲一支接著一支推出，1980年，他以萊諾李奇（Lionel Richie）創作的Lady連續6週登上全美排行榜冠軍，就此塑造個人獨特的演唱風格。

多年來他經常與女歌手合唱，當中最有名的搭檔莫過於鄉村歌壇才女桃莉芭頓（Dolly Parton），兩人是在澳洲三兄弟樂團比吉斯（Bee Gees）的大哥貝瑞比吉斯（Barry Gibb）的建議下合體。

貝瑞比吉斯寫了一首Islands in the Stream，原本是給肯尼羅傑斯的獨唱曲，但肯尼並不喜歡；後來貝瑞比吉斯說「你知道我們需要誰嗎？我們需要桃莉芭頓」。

邀來桃莉芭頓合唱後，效果出乎意料的好，這首膾炙人口的金曲在美國流行榜、鄉村榜、成人抒情榜都登上冠軍寶座，銷售更突破200萬張。這對黃金組合從此一起在各地巡迴演出。

肯尼羅傑斯縱橫歌壇60餘年，2017年79歲時宣布不再巡迴演出。2016年8月，他在台北小巨蛋舉辦告別巡迴演唱會，記者會上還即興清唱經典名曲Lady，讓經紀人向主辦單位直喊不可思議，表示肯尼羅傑斯從沒在記者會清唱，對台灣特別好。

延伸閱讀

金曲30／辭職專心玩音樂 椅子樂團獲最佳演唱組合獎

NFL傳奇四分衛布雷迪 與坦帕灣海盜簽約

NFL／愛國者隊魂離隊 傳奇四分衛布雷迪轉隊海盜

達美乘客疑染新冠病毒？美航有人開玩笑中鏢 班機延飛

相關新聞

日經：日擬擴大跨太平洋夥伴貿易協定 納入台灣

日經新聞21日報導，因為新冠病毒凸顯供應鏈過度依賴中國大陸的風險，日本將推動全新的擴展「跨太平洋夥伴」（TPP，現正式名...

鄉村樂傳奇肯尼羅傑斯辭世 沙啞渾厚嗓音成絕響

以沙啞渾厚嗓音創造許多樂壇經典的鄉村音樂傳奇肯尼羅傑斯，今晚以81歲之齡與世長辭。他的經紀人哈根（Keith Hagan...

沒問題了？日本寶塚明恢復演出 富士急樂園部分重啟

日本新冠肺炎疫情未趨緩，一度配合政府指令暫停活動或休園的娛樂事業，部分恢復活動。寶塚歌劇團宣布3月22日起恢復東京劇場的...

慘兮兮！英國農業受淹水、脫歐、疫情所苦

受到新冠肺炎疫情影響，英國農業擔心缺乏可用勞工，業界呼籲英國政府從因疫情失業的民眾當中招募「農業大軍」。

北韓趁亂偷射飛彈 南韓軍方批極不恰當

南韓軍方表示，北韓今天發射2枚疑為短程彈道飛彈的發射物，並說北韓在全球新冠肺炎大流行之際做出此舉「非常不恰當」

防疫緊張 澳洲店家拒現金交易

新冠肺炎防疫措施影響生活許多層面，在澳洲，更意外造成現金加速式微效應。

澳洲也爆搶購潮 異地辦公網路恐難負荷

澳洲疫情升溫，禁止海外旅行。舒子榕與戴家瓏是住在墨爾本市中心中國城的台灣人。舒子榕說，澳洲文化以平常心看待所有事情，大家常說的一句話，「這就是澳洲，你要做什麼都可以」，亞洲臉孔在澳洲被歧視的狀況，也不像歐美嚴重。澳洲政府要求社交隔離要拉大至1.5公尺，大家一進辦公室便開玩笑，你離我太近啦，同事開始每天清潔桌面。

美奮起直追中俄 成功測試極音速飛彈

美國今天宣布，已成功測試一款未搭載武器的極音速飛彈原型，使得這款可攜帶核彈的武器恐加速世界強權之間的軍備競賽

研究：巴西新冠肺炎傳染曲線類似義大利

巴西2019冠狀病毒疾病（COVID-19）觀測站分析指出，新型冠狀病毒在巴西的傳播速度相當於幾個星期前的...

南韓軍方：北韓可能發射兩枚短程彈道飛彈

南韓軍方今天表示，北韓發射兩枚飛行體，似乎是短程彈道飛彈，落入朝鮮半島東部外海

為防疫 澳洲店家規定無現金交易！要求卡片交易不違法

新冠肺炎防疫措施影響生活許多層面，在澳洲，更意外造成現金加速式微效應。

好萊塢12萬人因疫情丟飯碗 英國也有5萬人失業

根據美國娛樂界從業人員工會「戲劇舞台雇員國際聯盟」（IATSE），新冠肺炎疫情來襲，好萊塢大約已有12萬人掉工作。

熱門新聞

美股反彈無力！道瓊再挫逾900點 單周跌17%金融危機來最糟

男乘客朝空姐吐口水、賞巴掌 反遭他人圍毆打斷助骨

《李屍朝鮮》劇中的真歷史：喪屍也無法撼動的森嚴社會階級

憂全球燃料需求崩跌 油價再度重挫

疫情煞不住！美國下周新增三百萬人 請領失業補助

國際油價會跌到多低？分析師預估跌破每桶20美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。