鄉村樂傳奇肯尼羅傑斯辭世 沙啞渾厚嗓音成絕響

以沙啞渾厚嗓音創造許多樂壇經典的鄉村音樂傳奇肯尼羅傑斯，今晚以81歲之齡與世長辭。他的經紀人哈根（Keith Hagan）表示，肯尼在家中安詳過世，死因為自然因素。

肯尼羅傑斯（Kenny Rogers）在美國喬治亞州桑迪斯普林斯（Sandy Springs）的家中過世。他的家人發表聲明指出，由於全美進入2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）緊急狀態，家人正在籌備一場私人追思儀式，公開紀念活動將於日後舉行。

肯尼羅傑斯1938年8月21日生於德州休士頓，以沙啞渾厚嗓音與銀白髯鬚為歌迷所知。他生前締造上億的唱片銷售量，成為流行音樂史上最暢銷的歌手之一；他共有24首排行榜冠軍金曲，獲得3座葛萊美獎肯定，同時入選鄉村音樂名人堂（Country Music Hall of Fame）成員，至今仍難有歌手能超越其成就。

肯尼羅傑斯的音樂生涯發跡於1950年代末期，剛開始的曲風是搖滾、爵士、藍調，後來進入鄉村音樂領域，走紅於1970、80年代。1977年以鄉村歌手之姿演唱Lucille，不但為他在流行音樂排行榜衝出佳績，也幫助他贏得第一座葛萊美獎。

1978年的The Gambler可謂肯尼羅傑斯的招牌代表作，再為他拿下葛萊美最佳鄉村男歌手獎。

接下來他的金曲一支接著一支推出，1980年，他以萊諾李奇（Lionel Richie）創作的Lady連續6週登上全美排行榜冠軍，就此塑造個人獨特的演唱風格。

多年來他經常與女歌手合唱，當中最有名的搭檔莫過於鄉村歌壇才女桃莉芭頓（Dolly Parton），兩人是在澳洲三兄弟樂團比吉斯（Bee Gees）的大哥貝瑞比吉斯（Barry Gibb）的建議下合體。

貝瑞比吉斯寫了一首Islands in the Stream，原本是給肯尼羅傑斯的獨唱曲，但肯尼並不喜歡；後來貝瑞比吉斯說「你知道我們需要誰嗎？我們需要桃莉芭頓」。

邀來桃莉芭頓合唱後，效果出乎意料的好，這首膾炙人口的金曲在美國流行榜、鄉村榜、成人抒情榜都登上冠軍寶座，銷售更突破200萬張。這對黃金組合從此一起在各地巡迴演出。

肯尼羅傑斯縱橫歌壇60餘年，2017年79歲時宣布不再巡迴演出。2016年8月，他在台北小巨蛋舉辦告別巡迴演唱會，記者會上還即興清唱經典名曲Lady，讓經紀人向主辦單位直喊不可思議，表示肯尼羅傑斯從沒在記者會清唱，對台灣特別好。