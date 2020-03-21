日經：日擬擴大跨太平洋夥伴貿易協定 納入台灣

日經新聞21日報導，因為新冠病毒凸顯供應鏈過度依賴中國大陸的風險，日本將推動全新的擴展「跨太平洋夥伴」（TPP，現正式名稱為『跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）』）計畫，把包括台灣在內的更多亞洲經濟體納入這個貿易協定組織之中。若屬實，這對一直致力爭取加入此多邊協定的台灣而言，是項好消息。

日經指出，日本將嘗試把台灣、泰國、印尼、菲律賓等亞洲經濟體納入TPP，首先著眼泰國。泰國是許多日本汽車廠的關鍵製造中心。最快可望在下個月，泰國就會宣布他們準備加入TPP。

正式的協商談判則是預計在今年8月展開，屆時11個會員國要在墨西哥舉行部長級會議。日本現在已經開始派出高階層的談判人員到泰國，進行泰國加入TPP的前置作業。日本明年輪值主席，預期與泰國的入會談判速度會更為加快。

日經說，台灣與印尼、菲律賓也被認為是潛在的結盟對象。台灣先前已表達有興趣加入協定，預期將依據泰國的入會談判情況，再做出正式決定。

CPTPP目前的會員國包括：澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南等11國。