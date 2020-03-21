沒問題了？日本寶塚明恢復演出 富士急樂園部分重啟

日本新冠肺炎疫情未趨緩，一度配合政府指令暫停活動或休園的娛樂事業，部分恢復活動。寶塚歌劇團宣布3月22日起恢復東京劇場的演出，傑尼斯長壽音樂劇SHOCK原計畫20日開演，又喊卡。部分遊樂場重新開業，如富士急樂園就開放雲霄飛車等室外遊樂設施。

日本媒體報導，寶塚在東京劇場的表演22日恢復，27日重啟兵庫寶塚大劇場的表演。寶塚之前遵從政府建議，暫停演出到2月29日，恢復演出後又在3月12日喊停。這次決定22日再開始。劇場內會加強消毒，入口以紅外線偵測體溫，超過37.5度的觀眾不得入場。而松竹旗下劇場的歌舞伎，將暫停演出的日期延到3月31日。

另一方面，日本偶像大本營傑尼斯宣布，到3月31日以前旗下藝人演唱會等表演全數延期或取消。堂本光一主演的音樂劇也再次延期，這齣音樂劇已經演了第二十年，近1800場。

此外，日本國內大型電玩連鎖遊樂場近日陸續恢復營業，部分室外的大型娛樂場所也有限度的開放。位於富士山腳下的富士急樂園，已經重啟雲霄飛車等遊樂設施，但部分設施因為人手不足必須縮短營業時間。