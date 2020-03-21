聽新聞
test
0:00 / 0:00
沒問題了？日本寶塚明恢復演出 富士急樂園部分重啟
日本新冠肺炎疫情未趨緩，一度配合政府指令暫停活動或休園的娛樂事業，部分恢復活動。寶塚歌劇團宣布3月22日起恢復東京劇場的演出，傑尼斯長壽音樂劇SHOCK原計畫20日開演，又喊卡。部分遊樂場重新開業，如富士急樂園就開放雲霄飛車等室外遊樂設施。
日本媒體報導，寶塚在東京劇場的表演22日恢復，27日重啟兵庫寶塚大劇場的表演。寶塚之前遵從政府建議，暫停演出到2月29日，恢復演出後又在3月12日喊停。這次決定22日再開始。劇場內會加強消毒，入口以紅外線偵測體溫，超過37.5度的觀眾不得入場。而松竹旗下劇場的歌舞伎，將暫停演出的日期延到3月31日。
另一方面，日本偶像大本營傑尼斯宣布，到3月31日以前旗下藝人演唱會等表演全數延期或取消。堂本光一主演的音樂劇也再次延期，這齣音樂劇已經演了第二十年，近1800場。
此外，日本國內大型電玩連鎖遊樂場近日陸續恢復營業，部分室外的大型娛樂場所也有限度的開放。位於富士山腳下的富士急樂園，已經重啟雲霄飛車等遊樂設施，但部分設施因為人手不足必須縮短營業時間。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言