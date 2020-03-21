慘兮兮！英國農業受淹水、脫歐、疫情所苦

受到新冠肺炎疫情影響，英國農業擔心缺乏可用勞工，業界呼籲英國政府從因疫情失業的民眾當中招募「農業大軍」。

英國衛報報導，因疫情實施的限制措施可能阻止6萬多個每年到英國工作的季節性勞工，英國國內勞工供應數量也預計減少。

英國許多地區農人早為好幾個月的水災所苦，季節性勞工赴英工作的不確定性早已因英國脫歐增高。

代表超過3萬多名地主和鄉村企業的英國國家土地和商業協會（CLA）估計，採收關鍵時期可能短缺高達8萬勞工。

CLA主席布吉曼（Mark Bridgeman）表示，「我們必須認知到農業勞工受到威脅。我們前所未見的缺乏8萬名勞工，這也是為什麼我們呼籲成立農業大軍，協助農民繼續餵飽英國」。

布吉曼表示，受疫情影響的其他產業勞工可以快速受訓從事農業工作。他說，「我們需要政府緊急協助，幫忙尋找勞工和宣傳職缺 。時間是關鍵，如果我們無法找到勞工，農業就會垮掉」。

英國國家農民聯盟（National Farmers' Union）也呼籲政府立刻行動。其發言人表示，「依賴季節性勞工採收、包裝和分類蔬菜水果的農人非常擔心他們今年雇用勞工的能力」。

英國環境部20日宣布，因上個冬天潮濕，將成立600萬基金協助農民，並且放寬農民種植的規定。

隨著新冠肺炎疫情日益嚴重，英國超市和蔬菜盒的需求激增，然而餐廳的需求卻下降。這讓許多農人面臨尋找新的供銷管道和調適變局的困難。春天往往是農民收入最低但勞力需求上升的時期。