爆搶購潮 旅澳洲台人：主管主動關心採購了嗎？
澳洲疫情升溫，禁止海外旅行。舒子榕與戴家瓏是住在墨爾本市中心中國城的台灣人。舒子榕說，澳洲文化會以平常心看待所有事情，大家常說的一句話，這就是澳洲，你要做什麼都可以，亞洲臉孔在澳洲被歧視的狀況，也不像歐美嚴重。澳洲政府要求社交隔離要拉大至1.5公尺，大家一進辦公室便開玩笑，你離我太近啦，同事開始每天清潔桌面。
衛生紙搶購潮也在澳洲上演。舒子榕表示，朋友因為衛生紙用完了必須補貨，5時30分到超市外排隊等待營業。她上周末8時到超市，義大利麵、麵粉、罐頭、蔬菜等架上已經空空如也。
舒子榕說，以往是下班後採買，必須調整中午午休要跑一趟超市，否則東西被搶光。連主管都主動關心採購了嗎？如果需要提早兩三個小時下班採買，沒有問題，希望她有所準備。她覺得澳洲人雖然並未表現得很慌張，但大家都有為疫情做準備的心情，沒有特別聽聞周邊朋友想趕快返台。
舒子榕的公司調查員工分配到的公務電腦是筆電或桌機，家中電腦是否有工作所需軟體，還要調查家裡網路是否寬頻，還是仍是ADSL。19日實施分組上班，A班到辦公室，B班就在家裡辦公，以落實同事與同事之間有1.5公尺的距離。
戴家瓏說，墨爾本約1萬平方公里，基礎建設要做好很不容易，異地辦公，網路可能常常斷線，大家都有疑慮。許多協會也跳出來示警，網路恐怕無法支持大量民眾在家工作。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言