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為防疫 澳洲店家規定無現金交易！要求卡片交易不違法

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
澳洲現金使用率逐年下降。路透
澳洲現金使用率逐年下降。路透

新冠肺炎防疫措施影響生活許多層面，在澳洲，更意外造成現金加速式微效應。

新冠病毒可能藉由接觸感染者咳嗽、噴嚏飛沫沾染的物體傳播，澳洲廣播公司報導，澳洲部分店家為了防疫，限定消費者使用卡片交易。

咖啡店The Knox經理克拉克（Madeleine Clarke）表示，「我們停止接受隨身杯，也停止現金交易」；酒館King O'Malleys老闆巴克雷（Peter Barclay）也要求消費者使用卡片交易，他說，「顧客中大概只有10%至15%使用現金」。

麥當勞依然接受現金，但規定員工戴手套收銀。麥當勞發言人表示，已建議員工如何在最小接觸限度下收取消費者現金；新南威爾斯省政府也提醒業者現金交易的危險性，建議在交易後使用乾洗手。

澳洲民眾普遍認為，若是支付法定貨幣，店家就必須接受，其實不然。澳洲貨幣法案限制消費者在特定情況使用現金的權利。

例如，如果使用銀色（5分、10分、20分、50分）硬幣購買超過5澳幣的商品，賣家可以拒收；2元硬幣也只有購買最高20澳幣商品或服務的權利。販賣機、停車計時器只接受限定面額的貨幣也是合法的。

澳洲央行表示，賣方有權在交易前設定何種付款方式，拒絕接受法定貨幣也並不違法。

澳洲現金交易下降現象已存在好幾年，並不是新冠肺炎疫情造成的。

市調公司Research and Markets去年預測澳洲將在2022年成為亞太地區第一個無現金社會。 澳洲聯邦銀行預測較保守，認為澳洲可能在2026年成為無現金社會。

澳洲央行19日公布的報告指出，澳洲去年僅有四分之一的交易為現金交易；而13年前，僅有四分之一為卡片交易。

澳洲央行指出，交易習慣改變趨勢有兩個族群例外：較窮困及較年老的澳洲人。65歲以上的長者儘管比以前較少使用現金，但是他們一半以上的交易仍付現。

澳洲 新冠肺炎 信用卡

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