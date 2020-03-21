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好萊塢12萬人因疫情丟飯碗 英國也有5萬人失業

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
防疫措施導致電影院歇業，而電影暫停拍攝，英美大約17萬從業人員丟掉工作。法新社
防疫措施導致電影院歇業，而電影暫停拍攝，英美大約17萬從業人員丟掉工作。法新社

根據美國娛樂界從業人員工會「戲劇舞台雇員國際聯盟」（IATSE），新冠肺炎疫情來襲，好萊塢大約已有12萬人掉工作。

英國衛報報導，國際攝影師工會（ICG）發送新聞信給會員時提到上述數據：「IATSE表示，疫情封鎖措施導致該工會15萬會員失去保有的12萬份工作。我們的產業被納入尚未定案的美國聯邦紓困方案至關重要。」

全球電影和電視產業都經歷活動近乎全面中斷的窘境，成千上萬的自由約工作人員遭裁撤，僅有很少或根本沒有任何補償。一堆拍攝中斷，從大製片廠拍的《阿凡達》續集和《怪獸系列電影》第三部，到獨立製片商找保羅許瑞德（Paul Schrader）執導的《算牌》，全都喊停。

有近9000名會員的ICG說：「雖然部分會員在工作中止後，收到最多兩周的補償，但基於醫療危機的現實狀況，拍攝極不可能短時間內恢復⋯⋯這個問題很可能持續數月，而非數周。」

英國電影產業工作人員的境遇一樣慘痛。廣播娛樂電影與劇院業工會（BECTU）估計，大約5萬名自由約人員會因疫情丟飯碗。

BECTU主席柴爾茲表示：「在英國，幾乎所有電影和電視製作都暫停。英國世界級的電影電視產業，出現一整個世代的優秀人士恐因這場疫情導致財務陷入危境的風險。」

根據BECTU的訪調，包括自由作家或演員在內，封鎖措施將使業界約71%--3萬5000人--遭遇財務困難。

代表英國導演的工會「英國導演協會」（Directors UK）已致函財務大臣蘇納克，呼籲採取進一步措施，援助自由約和自雇的電影從業人員。

該協會主席肖恩斯寫道：「目前有迫切需要，要對自雇人員採取類似緊急支持的措施，這些人擔心的不只是丟掉現在的工作，而且因為拍攝工作長期喊停，對部分較小製作團隊而言可能是無限期停工，他們面臨長達數月沒有收入的日子。」

肖恩斯呼籲，按比例發給收入補助和病假津貼，以減輕大流行疫情的影響。

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