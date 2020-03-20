家屬等了快8年！印度德里公車輪暴案4死囚伏法

歷時近8年纏訟，印度法院於20日處決2012年德里女大生公車集體性侵案4名死囚。女大生辛格的母親表示，正義終於得以伸張，印度女性今天迎來曙光。

印度德里提哈監獄負責人戈爾表示，4名死囚將在黎明前絞刑處決。這是印度自2015年以來首度執行死刑。「4名死囚在清晨5時30分絞刑處決。」

此案當年引發民眾數周示威，並使人們聚焦在令人震驚的性暴力發生率和印度婦女的困境。印度平均每日通報約95起性侵案。

行刑引發監獄外小規模慶祝活動。女大生母親艾夏接受訪問時表示：「我們為女兒7年後終於討回公道感到滿足，這些禽獸終於被絞死了。所有印度女性今天得到了正義。我凌晨3時就到這裡等候，因為今天對我們而言是個好日子。」

辛格在北方邦一座村莊的老家也有舉行慶祝活動，眾多家族成員享受甜美的勝利果實。印度總理莫迪推文回應處決一事說：「正義獲勝了。確保女性尊嚴和安全至關重要。」

然而，人權非政府組織國際法學家委員會譴責這次行刑，稱他們「公開演示這種危險的慶祝活動，並以犧牲法治為代價使暴力長存」。

德里23歲的女大生辛格於2012年12月16日晚間和男友自電影院搭公車返家時，遭6名男子（包括公車司機）的攻擊，男友被擊昏，辛格被輪流性侵並被嚴酷施暴。印度政府用飛機將辛格送往新加坡醫院，但仍傷重不治。

美國有線電視聞網（ＣＮＮ）評論指出，處決4名死囚不算是印度女性的勝利。儘管印度政府在女大生案發生後修法，集體性侵犯可能面臨終身監禁或死刑，但沒有降低性侵案件數量。相反地，性侵犯為避免入獄，會殺害受害者滅證。去年海德拉巴邦女獸醫遭性侵後被滅屍就是一例。

官方數據顯示，印度政府去年接獲近3萬4000件性侵案通報，數量遠高於2012年。這被認為只是冰山一角，還不包含不敢報案和警方吃案的龐大黑數。此外，印度失能的司法系統尚有15萬性侵案等待審理。印度女性迎來曙光的日子恐怕還很遠。