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俄總統普亭掌權20年 稱自己不是沙皇

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
俄國總統普亭。（路透）
俄國總統普亭。（路透）

俄國總統普亭掌權20年，被謔稱為俄國新沙皇。法新社報導，在19日播出的訪談中，普亭拒絕被拿來和沙皇相提並論，稱自己「每天都在工作」並傾聽民意。

普亭被問及自己被描述成俄羅斯帝國時期統治者時說：「這不是真的。」

他告訴國營塔斯社說：「或許有其他人可被稱為沙皇。然而，在我的狀況下，我不是在統治，而是每天都在工作。」

19日播出的訪談是塔斯社為紀念67歲的普亭領導俄國20年系列報導的一部分。目前尚不清楚是何時拍攝這些片段，但該系列播出後，普亭本月表示，作為修憲的一部分，他希望能再次競選總統。

今年一月提出的修憲包括授予更多權力給國會，並強化國務委員會角色。俄國國會上周通過允許普亭在2024和2030年再次競選總統的修憲方案。此案將交付全民公投。

普亭被問及對2024年的前景時，他說會遵從「人民的意見和所求」。

普亭表示：「權力的主要來源是人民。感受和理解人民所求對我而言很重要。沙皇是只坐在寶座上俯視，並說：『他們必須按照我的命令行事。』而他自己只是戴上皇冠，看著鏡中的自己。相反地，我則是每天都在工作。」

普亭 修憲 俄羅斯

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