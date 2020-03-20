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媒體公司以特惠服務搶居家隔離者眼球 有風險

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
紐約時報（NYT）的新冠肺炎疫情相關報導解除防火牆，任由讀者免費看到飽，希望藉此公共服務吸引更多讀者成為付費訂戶。美聯社
紐約時報（NYT）的新冠肺炎疫情相關報導解除防火牆，任由讀者免費看到飽，希望藉此公共服務吸引更多讀者成為付費訂戶。美聯社

為遏阻新冠肺炎疫情進一步蔓延，美國加州已下達「居家防疫」令，英國媒體也揣測倫敦離封城抗疫也不遠了。這造成許多消費者被禁足在家或自我隔離，大型媒體公司見狀，紛紛推出特惠服務搶眼球。

路透報導，大型媒體公司看準消費者在家中閉關，勢必會自找娛樂打發時間，因而順勢推出特惠服務，撥的算盤是希望趁此機會擄獲讀者和觀眾芳心，讓他們感激之餘，一看變成主顧。

因此，訂閱營收達10億美元的紐約時報已宣布，新冠肺炎疫情相關報導任由讀者免費看到飽；英國BBC提供線上教學，讓停課在家的孩子們學習不中斷；就連媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）也參一腳，開放旗下福斯新聞（Fox News）頻道免費收看；迪士尼公司不落人後，把賣座動畫片「冰雪奇緣2」（Frozen 2）在串流平台上架日期提前三個月。

媒體不約而同推出這些體貼閱聽人的特惠服務，是出自於愛國情操而做公益嗎？路透熱點透視專欄作家Jennifer Saba表示，這些舉動的背後當然也有利益考量。

她指出，消費者關在家裡足不出戶，這種處境豈不是新聞業者以特惠服務作誘餌吊他們上鉤、再設法讓他們難以脫身的大好時機？若是迪士尼的Disney+和其他串流平台把握時機降價搶市占率，也不會令人意外。

但這麼做可能有個潛在風險：以後提到這些媒體品牌，可能勾起消費者對疫情蔓延時的恐怖記憶。

新冠肺炎 疫情 英國

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