新冠肺炎為何在義大利比中國更致命？外媒分析四大因素
新冠肺炎疫情重創義大利，導致醫院爆滿、全國進入封鎖，但更讓專家擔心的是，當地確診病患的高死亡率。截至19日，義大利累計4萬1035例確診，3405人死亡，數字超過中國大陸公布的死亡人數3245人，但中國大陸確診累計8萬1155例，幾乎是義大利的兩倍。粗略估算，義大利新冠確診者死亡率約8%，中國約4%。
綜合外媒報導，高齡化人口、年輕族群與長輩同居比例高、死亡病例判定寬鬆、醫療系統瀕臨極限，是新冠肺炎在義大利比在中國更致命的四大原因。
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