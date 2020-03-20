脫離王室倒數 媒體又爆「威廉、哈利心結未解」

英國哈利王子夫妻倆宣布淡出王室以進入倒數計時，外界更是緊盯王室反應。最近媒體又報導，哈利與兄長威廉王子雖然公開場合不再批評對方，私底下仍充滿「憤怒與怨恨」。

Us Weekly報導，威廉抱怨遭到突襲，被迫收拾哈利留下的爛攤子；而哈利認為妻子梅根的幸福比什麼都重要，而且他也受夠了被品頭論足或者按照一定行為模式做事。簡言之，哈利不想再活在威廉的陰影下。哈利夫婦本月底開始不再使用「薩塞克斯」公爵與夫人頭銜，將在北美洲展開財務獨立的新生活。

不過，哈利夫妻倆懶得回應媒體臆測，而是專心抗疫，兩人18日在Instagram首度發布有關疫情的官方聲明，敦促民眾面對疫情展現「同理心和仁慈」。

夫妻倆在聲明中表示：「在前景不明的時刻下，現在我們比任何時候都還需要彼此，我們需要彼此互相坦承和支持，並在這段老實說還挺可怕的時期，不要感到太孤單。」他們表示，目前是界各地有許多人需要支持，不論是幕後、前線或家中為了因應這場危機、努力不懈的人。

他們表示：「這一刻真實驗證人類的精神。我們時常談及同情心，所有人的生命某方面來說都受到這點影響，將全球所有人團結起來。」哈利和梅根表示，他們將分享可信的新聞，並告知公眾安全和健康的守則。