快訊

鎖國前大撤退？星馬交界的「國境抉擇」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

脫離王室倒數 媒體又爆「威廉、哈利心結未解」

世界日報 / 編譯中心╱綜合19日電
脫離王室倒數 媒體又爆「威廉、哈利心結未解」 路透社
脫離王室倒數 媒體又爆「威廉、哈利心結未解」 路透社

英國哈利王子夫妻倆宣布淡出王室以進入倒數計時，外界更是緊盯王室反應。最近媒體又報導，哈利與兄長威廉王子雖然公開場合不再批評對方，私底下仍充滿「憤怒與怨恨」。

Us Weekly報導，威廉抱怨遭到突襲，被迫收拾哈利留下的爛攤子；而哈利認為妻子梅根的幸福比什麼都重要，而且他也受夠了被品頭論足或者按照一定行為模式做事。簡言之，哈利不想再活在威廉的陰影下。哈利夫婦本月底開始不再使用「薩塞克斯」公爵與夫人頭銜，將在北美洲展開財務獨立的新生活。

不過，哈利夫妻倆懶得回應媒體臆測，而是專心抗疫，兩人18日在Instagram首度發布有關疫情的官方聲明，敦促民眾面對疫情展現「同理心和仁慈」。

夫妻倆在聲明中表示：「在前景不明的時刻下，現在我們比任何時候都還需要彼此，我們需要彼此互相坦承和支持，並在這段老實說還挺可怕的時期，不要感到太孤單。」他們表示，目前是界各地有許多人需要支持，不論是幕後、前線或家中為了因應這場危機、努力不懈的人。

他們表示：「這一刻真實驗證人類的精神。我們時常談及同情心，所有人的生命某方面來說都受到這點影響，將全球所有人團結起來。」哈利和梅根表示，他們將分享可信的新聞，並告知公眾安全和健康的守則。

夫妻 疫情 王室

延伸閱讀

淡出王室餘波盪漾 威廉與哈利仍怨恨彼此

面對新冠肺炎疫情！哈利及梅根發文呼籲：展現同理心和仁慈

哈利、梅根急返加拿大見愛兒 傳因新冠肺炎

最後一次代表王室 哈利人氣不減

相關新聞

脫離王室倒數 媒體又爆「威廉、哈利心結未解」

英國哈利王子夫妻倆宣布淡出王室以進入倒數計時，外界更是緊盯王室反應。最近媒體又報導，哈利與兄長威廉王子雖然公開場合不再批評對方，私底下仍充滿「憤怒與怨恨」。

人權觀察：防疫不該犧牲基本人權

(德國之聲中文網) 全球新冠疫情確診人數正式在今天突破24萬人，不少國家為了防止疫情蔓延，紛紛提升防疫機制。除了下令人民待在家外，有些國家甚至執行強制隔離，希望能藉此讓新冠病毒的傳播速率得以減緩。

義大利病亡人數超越中國 G7元首轉為視訊會議

(德國之聲中文網) 意大利周四(3月19日)的新冠疫情持續以失控的速度攀升。意大利的病亡案例數字正式超越中國，成為全球新冠疫情中，死亡人數最高的國家。該國周四增加了5232起確診案例與427起病亡案例

普亭自認勤政愛民 拒絕與沙皇相提並論

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在今天播出的訪談中，拒絕被拿來跟沙皇相提並論，堅稱自己「每天都在工作」，也會傾聽民意。

淡出王室餘波盪漾 威廉與哈利仍怨恨彼此

英國哈利王子伉儷宣布淡出王室的決定震驚全球。最新一期Us Weekly報導，哈利與兄長威廉王子雖然公開場合不再批評對方，...

面對新冠肺炎疫情！哈利及梅根發文呼籲：展現同理心和仁慈

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情蔓延各地，英國哈利王子和妻子梅根今天在Instagram首度發...

新冠肺炎全球延燒 日皇德仁延後訪英

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）大流行，也讓規劃5月訪問英國的日皇德仁與皇后雅子延後出訪行程

安倍晉三是否接受新冠肺炎檢查？菅義偉避談

日本足協會長田島幸三日前確診感染2019冠狀病毒疾病，東奧組委會主席森喜朗曾和他同席，森喜朗後來又與首相安倍晉三會面，但...

影／防疫工作過勞！荷蘭衛生部長昏倒在議場

荷蘭衛生部長18日在國會接受質詢，因為新冠肺炎防疫工作過勞而一時失神昏倒，讓在場人士嚇了一跳。

馬尼拉封城防新冠肺炎 警方荷槍管制進出

菲律賓警方今天開始封鎖進入人口稠密的首都城市馬尼拉的道路，以執行隔離政策，菲國政府希望藉此抑制該國日益增多的新冠肺炎病例

巴西新冠肺炎確診近百例 總統否認染病恢復工作

巴西2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例已近百起，總統波索納洛今天在社群媒體宣布病毒檢測呈陰性反應...

澳洲確診音樂家發文感謝台灣

曾來台演出的澳洲音樂家布萊特狄恩（Brett Dean）回國後於5日確診新冠肺炎，他7日在所屬經紀公司Intermusi...

熱門新聞

美股開盤走低 道瓊工業指數挫跌700點

陸停工後空汙對比圖驚人 NASA驚嘆：第一次看見如此景象

連線訪問走針變鬥嘴！主播州長兄弟檔互嗆「媽最愛我」

義大利封城後 威尼斯運河清澈見底復見魚群天鵝

川普講稿特寫照 被拍到刪「新型冠狀病毒」改成「中國病毒」

那斯達克勁揚2.3％ 道瓊重返2萬點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。