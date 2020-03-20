人權觀察：防疫不該犧牲基本人權

(德國之聲中文網) 全球新冠疫情確診人數正式在今天突破24萬人，不少國家為了防止疫情蔓延，紛紛提升防疫機制。除了下令人民待在家外，有些國家甚至執行強制隔離，希望能藉此讓新冠病毒的傳播速率得以減緩。

然而，國際組織人權觀察卻擔憂，在政府強制實行不同防疫措施的情況下，人民的基本權利可能因此受到損害。他們周四 (3月19日) 發布一份報告，呼籲政府在提升防疫強度時，必須保障人民的基本人權。

人權觀察在報告中指出，依照國際人權法的規定，政府有義務保障人民的言論自由，這包含搜尋與接收信息的權利。在這樣的前提下，人權觀察表示，政府必須透過提供訊息來保護人民的權利，這也包含健康權益。 報告寫道：「一套尊重人權的新冠防疫機制應該包含准確提供最新的新冠病毒信息，並確保人民能使用相關服務。」

報告中點名中國、伊朗與泰國自從新冠疫情爆發以來，都未能在防疫的前提下，保障人民的言論自由。這些國家不僅運用不同手段來懲罰記者與醫護人員，這也導致社會最後只接收到部分與疫情相關的信息，也降低人民對政府策略的信任。

同時，人權觀察也以台灣、新加坡與韓國為例，指出這些國家的政府公開與疫情相關的信息，並由衛生單位定時舉辦記者會說明最新疫情，讓社會大眾對政府的防疫准則有一定程度的信任，也因此促使人民在防疫過程中，配合度提升。

人權觀察的執行長羅斯 (Kenneth Roth) 表示：「在政府提升防疫機制的同時，新冠病毒帶來的威脅應該要促使他們保障而非犧牲人民的基本權利。政府應該注重科學信息而非政治操作、關懷高風險族群、避免對人民進行審查、限縮封城的規模並致力於建立社會對政府的信任。」

此外，人權觀察的報告中也提到政府在防疫之際應該保障人身自由、確保獄中罪犯的人身安危、保障醫護人員權益、確保學生的教育權、防止產生與新冠病毒的相關歧視，並保障病患的隱私權。

人權觀察的調查發現，新冠疫情突顯了不少國家公共衛生與社會福利防護機制的缺失，導致這些政府很難保障高風險族群的權益，同時有效降低病毒的傳染率。人權觀察建議，各國政府應強化與新冠病毒相關的政令倡導，讓社會大眾清楚了解新冠病毒的風險，以及如何有效防止病毒傳染。

報告寫道：「此外，各國政府也應該確保國內所有人，包含移民與難民，都能享用該國的醫療資源。同時，政府應該特別關懷受疫情影響的低收入族群、降低疫情對婦女的影響，並確保學童的教育權在疫情中不受影響。」

人權觀察執行長羅斯認為，對抗新冠病毒最有效的方法是政府應該如實公開疫情相關信息，在為了防止病毒擴散的前提下，對人身自由做出有限度的規範，並特別關照高風險族群。他說：「過去幾個月已讓我們理解到新冠病毒的傳播是不受邊境限制的。另外，唯有身旁的人都健康，我們才能確保自己健康無虞。 新冠病毒驚人的傳染速度也提醒我們全球各國間的鏈接性與我們共同肩負的責任。」

【 本文章由德國之聲授權提供】