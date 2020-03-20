義大利病亡人數超越中國 G7元首轉為視訊會議

(德國之聲中文網) 意大利周四(3月19日)的新冠疫情持續以失控的速度攀升。意大利的病亡案例數字正式超越中國，成為全球新冠疫情中，死亡人數最高的國家。該國周四增加了5232起確診案例與427起病亡案例，這將累計的確診與病亡數字提升至41035與3405。

西班牙的新冠確診案例周四也持續上漲。 該國增加了3308起確診案例與193起病亡案例，這使西班牙的累計確診與病亡人數提升至18077與831。此外，德國周四也新增了2993起確診案例與16起病亡案例，這將德國的累計確診與病亡數字提升至15320與44。

歐洲的摩納哥周四發布公告表示，摩納哥親王艾伯特二世確診感染新冠病毒，美國網絡媒體BuzzFeed News表示，他是首位確診感染新冠病毒的國家元首。 該國的國務大臣特勒（Serge Telle）國務大臣特勒（Serge Telle）於三天前先被確診感染新冠病毒。

歐洲央行周四也正式推動總額7500億歐元的緊急債券購買機制，這項機制預計持續至2020年底。

美國繃緊神經

為了防止新冠疫情持續擴散，美國總統特朗普周四 (3月19日) 宣布將原訂於6月10日到12日在戴維營舉行的G7領導人峰會，轉為以視頻會議進行。同一天，美國的新冠確診案例突破1萬例，病亡人數也持續攀升。

美國周四增加了4542起新冠確診案例與57起病亡案例，這也將美國的累計確診與病亡數字提升至13801與207。美國國務院建議，海外的美國人盡快返回美國或是留在當地。同一天，美國也將旅遊警示提升至最高的第四級。

國務院的公告寫道：「如果你選擇到國外旅遊，你的旅遊計劃可能受到嚴重干擾，你也可能因此被迫滯留美國境外很長一段時間。 」

過去幾天，不少沒有長期海外居留計劃的美國人急著返回美國，但因為多國已實行邊境管制或減少航班，導致他們遇到困難。 美國總統特朗普周四在記者會上表示，美國政府正與軍方合作，試圖將這些滯留海外的美國人接回來。

此外，參議院的共和黨議員周四揭曉了一個經濟援助計劃，預計提供大型企業與中小企業總值幾十億美元的融資，提供大型企業減稅優惠，提供納稅人價值1200美元的支票與限制美國人在新冠疫情期間能請的有薪假數量。

而連續下跌數日的美股周四止跌回升，道瓊指數終場上漲188.27點，漲幅0.95%，收在20087.19點。標准普爾500指數上漲11.29點，漲幅0.47%，收在2409.39點。以科技股為主的那斯達克綜合指數勁揚160.73點，漲幅2.3%，收在7150.58點。

另一方面，美國職業籃球聯盟 (NBA) 周四再傳有數名球員感染新冠病毒。洛杉磯湖人隊的2名球員周四確診感染後，已在隊醫的照顧下進行隔離。另一方面，波士頓塞爾蒂克球員史瑪特也證實新冠病毒檢測結果呈現陽性。 他表示自己已進行自主隔離，目前也未出現症狀。

中國連續兩天無本土案例

中國衛健委周五上午公布的最新數字顯示，中國增加了39起確診案例與3起病亡案例，這將中國的累計確診與病亡數字提升至80967與3248。 湖北省周四新增0起確診案例與2起病亡案例，這代表中國剩余的省份周四增加39起確診案例與1起病亡案例。

中國衛健委表示，周四的39起確診案例全是境外輸入的病例，這代表中國連續兩天無本土新增病例。

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導)

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