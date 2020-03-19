航空業寒冬 全日空5000名空服員放無薪假

韓國商業片談轉型正義不是新聞，《我只是個計程車司機》的成功許多人依然記憶猶新。但這議題其中仍存在禁區，例如韓國前總統朴正熙。在禹民鎬執導的《南山的部長們》中，我們看到的不只是朴正熙之死的重演而已，也像是形式上再殺了朴正熙一次，宣告舊時代的結束。

2020-03-19 10:21