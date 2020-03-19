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航空業寒冬 全日空5000名空服員放無薪假
新冠肺炎疫情導致全球多國紛紛封鎖外國入境旅客，旅遊量大減，各航空公司也銳減航班。全日空航空（ANA）19日宣布，下月起將讓5000名空服員放無薪假，希望大家共體時艱度過難關。
全日空有8000多名空服員，已和工會達成共識，其中5000人放無薪假，幹部和管理職人員也將減薪。日航表示這是暫時性措施，且會設置救助金，供有急用的職員申請。自疫情爆發以來，日航國際線班次已減班六成多。
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