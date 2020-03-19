才剛逃出中國 陸港富人忙搭私人包機撤離歐美
金融時報報導，香港國際機場本周創下私人飛機起降最繁忙的一天，因為富有的香港居民與大陸人趕在港府實施更嚴格的入境管制前，搶搭私人包機返回香港。
香港商用航空中心說，香港國際機場18日容納的私人飛機數量，已逼近30架的上限，且當天私人飛機起降架次也創下歷史新高。
在西方國家已成新冠肺炎疫情重災區之際，飛抵香港的包機數量大增。1月時，由於中國大陸湖北省疫情迅速擴散，從香港飛往美國與澳洲的私人飛機暴增兩倍。
艾爾環球包機公司主管羅埃-瓊斯說：「農曆春節時，我們看到人們試圖離開中國…，現在則反其道而行。」「公司的電話從沒停過。」
港府本周宣布，自19日起將隔離所有海外入境者，導致試圖從歐美返港的香港居民暴增。香港商用航空中心發言人基茲說，多數民航班機不是客滿就是取消，因此他們（香港居民）搭不上飛機。
包機業者說，收到來自中國大陸家庭的需求，並指出許多國外業者不願飛進大陸。羅埃-瓊斯說，香港被作為中介點，中國大陸客戶能先飛抵香港，公司再請大陸業者派機接回大陸。
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