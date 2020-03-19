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新冠肺炎蔓延 推特禁發誤導性推文

中央社 / 舊金山18日綜合外電報導
新冠肺炎蔓延全球之際，社群媒體推特(Twitter)今天禁止用戶發布有關疫情的誤導性內容，包括不遵循專家建議及鼓吹假療法等。此舉限縮了推特以往被視為寬鬆的言論規則。 美聯社
新冠肺炎蔓延全球之際，社群媒體推特(Twitter)今天禁止用戶發布有關疫情的誤導性內容，包括不遵循專家建議及鼓吹假療法等。此舉限縮了推特以往被視為寬鬆的言論規則。 美聯社

新冠肺炎蔓延全球之際，社群媒體推特(Twitter)今天禁止用戶發布有關疫情的誤導性內容，包括不遵循專家建議及鼓吹假療法等。此舉限縮了推特以往被視為寬鬆的言論規則。

在此之前，另一個社群媒體臉書(Facebook)1月宣布，將移除有關新冠肺炎疫情的不實指控或陰謀論等內容貼文。

路透社報導，推特及臉書都表示，這類內容恐導致身體傷害，違反他們的政策。推特、臉書此舉有別於以往一般不會介入健康內容的做法。

推特的新規定將要求用戶移除鼓勵民眾不要遵循公衛官員建議的內容。例如，被禁止的推文內容包括「要你洗手的新聞是肥皂公司宣傳手法」、「用芳香療法和精油來預防COVID-19」。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情蔓延全球。在疫情擴大之際，臉書今天也宣布，將在用戶動態頂端放置有關疫情的「權威性」（authoritative）資訊。

隨著疫情蔓延，臉書及旗下通訊軟體WhatsApp的用量也日漸增加。臉書表示，WhatsApp伺服器容量已擴增近2倍，因應被隔離者的語音及視訊通話需求。

臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）表示，在此時刻，很多人想要保持聯繫，因此公司團隊很努力要確保所有服務正常運作。「我們想要竭盡所能來減低孤獨感。」

另一方面，臉書也與衛生單位合作推出新的資訊中心，相關資訊將顯示於用戶動態的頂端。這項作法率先在美國與歐洲推出，未來將擴大到其他地點。

所提供的資訊包括公衛專家、學者等提供有關降低疫情風險的作法。祖克柏表示：「我們目標是把權威性的資訊呈現在每個使用者的面前。」

此外，臉書也捐贈100萬美元（約新台幣3045萬元）給國際事實查核聯盟（InternationalFact-Checking Network），以擴充各地事實查核能量及遏止流傳於WhatsApp的不實訊息。

祖克柏 COVID-19 新冠肺炎 推特 Twitter

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