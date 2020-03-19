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影／防疫工作過勞！荷蘭衛生部長昏倒在議場
荷蘭衛生部長18日在國會接受質詢，因為新冠肺炎防疫工作過勞而一時失神昏倒，讓在場人士嚇了一跳。
影片可見，56歲的布魯因斯（Bruno Bruins）當時在台上接受議員質詢新冠肺炎疫情，不久後他就重心不穩倒下，同僚趕緊伸出援手，把布魯因斯攙扶起來。他稍微喝了一口水後，向大家作勢表示沒事，接著自行離開議場。
布魯因斯事後在社群媒體上表示：「我當時感到頭暈，因為數周來繁重的防疫工作累積了疲勞。我現在好多了，今晚我會返家休息，明日才可以繼續迎戰新冠病毒危機。」
荷蘭新冠肺炎疫情確診18日新增346例，累計2051例、58人死亡。
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