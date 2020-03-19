備受新冠肺炎疫情打擊 南韓砸50兆韓元紓困小企業
新冠病毒疫情持續緊張、南韓股市崩跌之際，南韓總統文在寅保證要撥出50兆韓元（380億美元）紓困信貸吃緊的小企業。
文在寅今天在南韓股市狂瀉觸發一周內第二次暫停交易時，召開緊急會議，會後發聲明強調，政府將為小企業和自雇者確保數兆韓元的流動性。
南韓央行本周稍早己降低至歷史低點，國會也已通過11.7兆韓元追加預算來保護受到疫情傷害的經濟。雖然南韓自身的疫情已經控制住，但全球商業營運突然停止，為南韓帶來巨大的挑戰。
文在寅說：「今天宣布的措施是先回應小企業最迫切之請求，度過經濟難關需要有更多因應對策。」
今天宣布的紓困配套方案包括：為小企業提供1.5%低利貸款，總額度12兆韓元。另外撥5.5兆韓元為貸款擔保。文在寅表示，政府已與金融機構談妥，銀行會對小企業放寬貸款條件，且暫時不必支付利息。
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