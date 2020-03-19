千萬人在家工作恐塞爆網路 歐盟要求限制串流服務

歐盟已要求Netflix、YouTube等串流媒體限制他們的服務，避免在千上百萬民眾開始在家工作時，歐洲大陸的寬頻網絡被塞爆。

截至目前，電信業者一直看好網路基礎設施能夠承受因新冠疫情爆發，促使民眾上網行為的急劇變化。 然而18日晚間，負責數位政策的歐盟專員之一布雷頓（Thierry Breton）表示，在危機期間，串流平台和電信業者有「共同責任」，應採取措施確保網路運作順利。

歐盟表示，串流平台應考慮只提供標準畫質，而非提供高解析畫質，程式和使用者都應該對他們的數據消耗負責。

其他擔憂包括，主要用於應付夜間流量激增的歐洲內陸寬頻連線，可能無法處理工作人士從早到晚不絕的視訊會議，以及青少年與兒童上網上課、或登入付費遊戲與看電影的龐大流量。

就連科技大公司也承認他們正苦於應付流量劇變。臉書執行長祖克伯18日對記者表示，臉書特定服務用量激增，包括通訊軟體WhatsApp和Messenger應用程式的通話量激增一倍。

歐盟的網路中立法禁止當局限制Netflix或遊戲網站Twitch等娛樂服務，不過歐洲大陸許多電信主管表示，為了保障網路系統，有配合的空間。