恐慌性搶購潮轉向英國 超市業者對症下藥

恐慌性搶購潮如今也轉向了英國，當地超市業者也開始擴大對特定商品的銷售限制、減少服務項目，同時縮短營業時間。

倫敦金融時報（FT）報導，連鎖超市業者Sainsbury's和阿斯達（Asda）表示，他們將關閉附設的咖啡廳，以及停止肉品、魚和披薩區的業務，讓倉庫和載貨能騰出更多空間，並分配更多人手以處理民生用品。

同業特易購（Tesco）已縮短旗下多數大型賣場的營業時間，以往24小時不打烊的量販店，如今晚上10點就停止營業，以便補貨。阿斯達則改成在晚上12時至凌晨6時這段時間休息。

英國四大連鎖超市業者之一的莫里森（WM Morrison），要將到店取貨的線上雜貨訂購，延伸至另外100間店家，以增加送貨到府的能力。

一名資深主管透露，上周業務比耶誕節還繁忙，原因是店內的衛生紙、止痛藥和白米、義大利麵、雞蛋和保久乳等食品，一再被顧客掃空。

目前，英國四大連鎖超市業者已增加每人限購商品的品項，例如乾洗手液、肥皂和衛生紙。莫里森執行長Dave Pott表示，莫里森現在擁有的限購商品類別高達1,250種。

所有主要連鎖超市都另闢所謂的「銀髮時段」。銀髮時段通常是在一天伊始，主要為了讓老人家和身障人士避開瘋狂掃貨的一般消費者，能順利購物。