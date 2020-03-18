新冠肺炎延燒義大利！中國出手幫助 恐分化「一個歐洲」

義大利紅十字會的發言人德安吉利斯(Marcello de Angelis)對德國之聲介紹說，目前，由該機構出面協調的義中聯合專家組正在重災區之一的威尼托大區進行考察，共同對當地的疫情做出評估。「因為這些參與了一線工作的中國專家，已經積累了許多義大利現在所需的經驗，而且中國的疫情防疫工作現在已經取得了相當可觀的成就。所以，我們義大利要在國際層面上就此與中國專家展開協作。」

德安吉利斯強調，義大利紅十字會長期以來就與中國紅十字會等醫生專業組織有著合作關係，因此早在義大利政府正式向國際求助前，紅十字會就已經向中方討教新冠疫情防治的經驗和教訓。

中國援助既有人道動機也有地緣政治訴求

9名中國專家上周四(3月12日)深夜抵達義大利首都羅馬，同機抵達的還有31噸重症監護病房設備、醫療防護物品、抗病毒藥劑等急缺物資，其中，口罩等物資系捐贈。義大利外長迪馬約(Luigi Di Maio)說，義大利「並不孤單，世上還有願意幫助義大利的人」。

柏林全球公共政策研究所所長貝納(Thorsten Benner) 就對德國之聲表示，中方在這一危機時刻向義大利提供急缺物資、醫療專家團隊，「必須承認，這是一個相當具備人道主義精神的舉動。當然，我們也要注意到，疫情如今能蔓延到如此的程度，很重要的一個原因也是中國政府在疫情早期犯了錯誤。」貝納同時還指出，外界此時對中方的援助有所狐疑是「十分正常的」，因為任何一個國家都會有擴張地緣政治影響力的動機。他更擔心的是歐洲自身的團結在當下的疫情危機中出現了很大的問題。

義大利已遭歐洲鄰國克扣19萬枚口罩

義大利外長迪馬約上周在對中方援助表示感謝的同時，也向歐盟發出了抨擊。他譴責歐洲央行3月12日的聲明，認為其無助於阻止義大利股市出現史上最大的崩盤。在當天的聲明中，央行總裁拉加德表示，歐洲央行的任務不是「收窄息差」，她的這番講話對歐元區二線國家公債市場的打擊尤為沉重。此前，外界普遍預期央行會宣布降息，並出台支持措施，降低歐元區各國政府在疫情危機期間的舉債成本。

迪馬約還暗示，歐洲鄰國沒有展現出與中國同等的協助意願。

德國、法國今年3月初都出台了醫療物資出口限制令，只有在政府特批的情況下才能出口。該限制令也適用於歐洲鄰國。儘管歐盟各國衛生部長曾在會議上表示，統籌購置分配口罩、防護服等急缺物資，但是德國方面依然在限制令出台後對歐盟委員會表示，暫時無意向鄰國出口此類產品。

幾天前，甚至還發生了德國扣押義大利口罩物資的事件。據義大利《日報》的消息，貝加莫疫區的一家企業為當地醫院等部門採購了83萬枚來自中國的外科口罩，但是在過境德國時被德方以出口限制令為由扣押，後來經兩國外交部門介入交涉後，德方承認這是過境物資，而非出口，因此予以放行。但是，購置口罩的企業表示，宣布放行後，這批物資在德國境內「找不到了」。據義大利《晚郵報》以及安莎社的消息，目前，義大利至少被歐洲鄰國扣留了1900萬枚口罩。

「一個歐洲」被顛覆並不能怪罪中國

柏林政治學者貝納指出，不論是歐洲央行的表態，還是德國等鄰國的行為，都在歐盟內部「產生了災難性的影響」。「所謂的歐盟團結，根本就沒能為最早爆發疫情的義大利供切實的幫助。當然，德國等國現在自己也在倉促防控疫情，可是我們從前一直說的歐洲命運共同體，卻在關鍵時刻災難性地失靈。儘管本周德國又宣布，允許向義大利出口醫療物資，但是負面影響早已造成，這種長久的損害難以挽回。」

貝納還提到了德國前外長加布裡爾(Sigmar Gabriel)曾經在2018年要求中國尊重「一個歐洲原則」，警告北京不要試圖通過「16+1」等項目拉攏東歐、南歐國家，分化歐盟。貝納說：「我們現在不應去要求中國不要分化歐洲，而是應該讓德國等歐盟大國切切實實地加大對『一個歐洲』的投入。當前的疫情徹底暴露了這個問題。中國具有分化歐洲的戰略企圖是很正常的，其他國家也會有；關鍵的問題還是在於我們歐洲自己不團結。」

貝納現在希望，在疫情過去之後，歐洲各國至少能夠在經濟復蘇重建方面更團結一點，不要互拆牆腳。「歐洲團結的機遇依然掌握在我們自己手中。我們是否團結，不取決於中國是否會乘虛而入，關鍵還要看我們自己。」

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