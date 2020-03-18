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難民危機憂防疫 英德法宣示救援

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
4國領袖對身處在希臘的難民及敘利亞問題進行磋商，並達成部份共識。圖左為土耳其總統艾爾多安、右為德國總理梅克爾。（photo by Twitter）
4國領袖對身處在希臘的難民及敘利亞問題進行磋商，並達成部份共識。圖左為土耳其總統艾爾多安、右為德國總理梅克爾。（photo by Twitter）

難民收容環境惡劣，英德法宣示願救援。希臘難民收容所的惡劣環境恐成防疫破口，土耳其與英德法3國領袖以視訊會議討論，並針對敘利亞內戰，以及隨後衍伸出的難民問題進行磋商，並達成協議。法國總統馬克宏發出聲明表示，「會議中，我們一致同意需對難民進行人道救援。」

4大國領袖會談

根據《半島電視台》報導，土耳其與英德法3國領袖針對敘利亞及難民問題磋商並達成協議，「將攜手對抗俄羅斯支持的政府軍勢力，以及展開難民人道救援。」

敘利亞西北部伊德利卜省爆發嚴重內戰，由俄羅斯支持的政府軍對上土耳其扶植的叛軍。該地武裝衝突事件頻傳，也因此產生大量難民。2月時，總統艾爾多安認為歐盟持續對難民問題袖手旁觀，隨後宣佈「開放邊界」，導致大量難民欲前往歐洲，歐洲各大國不得不共同面對敘利亞問題。

土耳其是收容難民的大國，約有400萬人滯留國內，大多數來自敘利亞。德國總理梅克爾、法國總統馬克宏、英國首相強森與土耳其總統艾爾多安已就對部份處置達成共識。馬克宏發出聲明表示，「我們對伊德利卜應受到人道救援部份達成共識，但依然有許多問題尚未解決，包括難民的去留問題、歐盟與北約的關係。」

難民收容條件差

據《衛報》指出，4國領導人原定在土耳其首都伊斯坦堡會面，以對敘利亞內戰及難民問題進行磋商，但在疫情肆虐下，改為以視訊會議進行。

在伊德利卜大轟炸中失去37名士兵之後，土耳其總統艾爾多安為向歐盟施壓，而鼓勵難民移動，歐洲各國陷入難民危機再現的恐慌中，首當其衝的希臘更在歐盟施壓下，趕緊宣佈暫停難民通過邊境，並終止庇護簽證申請。身為歐盟第一道防線的希臘也在邊境設下多處收容所，拘留大量難民。

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