疫情害農業外勞簽證停發 全球面臨缺糧風險

全球多國政府為防止疫情擴大，正實施旅遊與入境限制，然而卻意外導致外籍移工無法入境，在糧食採收時期引發缺工風險，可能衝擊從美國、澳洲到加拿大的糧食生產。

在美國駐墨西哥使館宣布中止面談季節農民工後，正準備採收農作物的美國農民發出警訊，警告此舉會嚴重衝擊水果與蔬菜收成。屠宰場也可能面臨缺工窘境。

在澳洲，農民表示，由於政府實施入境管制措施，一些水果與蔬菜可能面臨短缺。這些外籍移工佔澳洲多達三分之一的季節務農勞工。在加拿大，旅遊限制措施正衝擊肉類加工廠，這些加工廠向來仰賴外籍勞工來填補長期的勞力短缺情況。

美國生鮮產品協會公共政策高級副總裁Robert Guenther表示：「將發生無人採收農作物的情況。這對農民、供應鏈以及消費者將是場大災難。他們將無法取得糧食。」

勞工短缺的預期凸顯出全球農業是個環環相扣的世界，也暴露出糧食供應鏈的脆弱性。在許多糧食大國中，農業仰賴大量農民工和外籍移工來填埔中產階級公民不願從事的工作職缺。像是番茄採收者的工作艱辛、屠宰場工作環境危險，以及大型牲畜飼養作業令人不適的環境。

各國實施旅遊限制的時機點，正逢農業大量需要農民移工之時。在北半球，農民正為春季收成高峰與夏季播種時期做準備，畜牧業業通常會在此時出售更多牲畜給屠宰業者。

Robert Guenther表示，雖然美國大型穀物與油籽的農耕作業不太仰賴大量季節移工，但許多水果與蔬菜的生產亟需移工協助。綠葉蔬菜、莓果與小黃瓜最可能受季節移工短缺衝擊，至於桃子，李子和柑橘等水果則會在5月、6月受移工短缺影響。