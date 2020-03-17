看病、開刀、分娩都不用錢！英國「地表最強健保」，為何反而讓疫情失控？

摘要 1.疫情（COVID-19 新冠病毒，通稱武漢肺炎）國際大流行之際，英國政府卻打算推動「集體免疫法」，放任民眾感染，使人們自己產生抗體，引發英國國內的爭論，也在國際間造成恐慌。 2.英國健保的長期問題，加上脫歐的雙重夾擊，可能是英國防疫戰力不足，得用這種「佛系防疫」爭取時間的原因。

肺炎疫情全球大流行，各國都為抗疫傷透腦筋。相對於幾個歐洲國家採取封城、停課等防堵措施，英國卻走上一條完全不同的路：不主動篩檢、輕症不治療、學校不停課，引發全球質疑聲浪，輿論譁然。

《衛報》（The Guardian）報導，英國首相強生（Boris Johnson）說過，電影《大白鯊》（Jaws）當中的市長是他的偶像，他認為在電影中，發生鯊魚吃人事件後，市長仍維持海灘開放的舉措非常勇敢。如今，隨著新冠病毒全球蔓延，強生似乎也打算跟隨偶像的腳步，遵循同樣的原則。

英國政府健康顧問團隊，提出「群體免疫」（herd immunity）的防疫政策，打算放任民眾染病，使人們自身長出抗體、獲得免疫力。對此，強生甚至在記者會上直言：「會有更多的家庭失去他們的家人。」

為什麼英國這麼快就棄守防疫，被批評拿全英國人民的健康當實驗，該國的醫療體系和防疫能量，出了什麼問題？

英國健保NHS，面臨不堪負荷的危機

根據商業新聞網《觀察市場》（MarketWatch），英國政府首席科學顧問瓦倫斯（Patrick Vallance）說：「徹底壓制疫情是不可能的，如果只想著全力防堵，最後鬆綁時，反而可能造成更大的反彈，像是年底時疫情再次襲來，屆時正是國家醫療保健服務（NHS）最吃緊的冬季，將無法負荷。」所以利用夏天這幾個月讓疫情慢慢傳播，讓英國6成以上的民眾染病痊癒後獲得免疫力，從而避免在下次冬季來臨前再次出現新冠病毒的2.0版。

英國專欄作家赫頓（Robert Hutton）投書《彭博》（Bloomberg）表示，群體免疫的策略，可以讓得過病後自行康復的人，獲得免疫力，病毒就不會繼續傳播，便可以讓有限的醫療資源用於救治重症患者身上。

由此可知，全民染病的「佛系防疫」政策，最大原因是要保護英國的醫療系統NHS，以防它不堪負荷而癱瘓。英國衛生部長漢考克（Matt Hancock）也告訴《金融時報》：「在疫情嚴峻之際，我們的目標是保護最脆弱的人和NHS。」

英國的NHS是採公醫制，根據《衛報》，其中最有名的就是「免費」，從分娩生孩子、家庭醫師到需要到醫院看診、手術開刀甚至住院，通通都免費，然而這背後是相當大的國家財政支出。在這樣的情況下，《金融時報》（Financial Times）指出，過去十年中，有將近80億英鎊的醫療預算被刪減，所以導致這波疫情蔓延之際，英國許多醫療機構早已沒有足夠能量應付。

另外一個問題的癥結點，是長期以來英國社會福利和居家照護資源不足的問題。《金融時報》報導，1月份，NHS就有超過16萬的臥床數，是因為醫療服務的延遲轉移所造成的。新聞網站《對話》（The Conversation）提到，許多英國老人被困在醫院裡，因為社會福利不足以讓家人在家照顧他們。若是病毒傳播，一方面老人在院內更容易遭感染，另一方面是像這樣醫療資源無法釋出的情況，資源短缺只會更惡化。

看似「最大最強」的健保，卻是壓垮健康的元兇

NHS是英國國寶，曾被評為世界最好醫療系統，是全球最大規模的公共醫療服務，甚至曾被端上2012年倫敦奧運的開幕式炫耀一番。根據2017年的資料，英格蘭、蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭的四大醫保服務，加起來一年預算高達1367億英鎊（約5兆新台幣）。

這個讓英國人民驕傲到向全世界吹噓的制度，換來的是預算的黑洞、醫療效率的低下（看診檢查可能要等數月、手術要排到一年後...），甚至讓醫生不堪負荷而自殺或過勞死。

英國政府面對疫情，打算先用「佛系防疫」來保護NHS，想集中防疫資源在疫情高峰時使用，畢竟原本就在崩潰邊緣，需要養兵。但重新審視社褔預算，打造一個可以共同分擔成本和風險、更公平的健保體系，或許才是英國應該做的改革。

反觀台灣，同樣有傲視全球的健保制度，然「破產」的陰影年年如影隨形，英國NHS血淋淋的教訓，是台灣在防疫成功的同時，不得不嚴肅以對的問題。

疫情加脫歐，英國無法面對雙重夾擊下的衰退

事實上，面對大型流行病疫情，健保體系能量不足，對社會造成影響是必然。英國想用延遲戰略防疫，保護NHS，無非是想最小化「防疫」付出社會成本的衝擊。可以看出，英國在面對疫情和脫歐的雙重夾擊下，戰力明顯不足。

根據《CNN》，英國目前正處於與歐盟脫離關係的「過渡期」，這個期限到12月31號為止。「過渡期」的用意在於，讓英國確定脫歐後，可以在這段期間，維持與歐盟的關係，避免陷入「經濟斷崖」。在這段期間，雙方會針對未來的關係進行談判，希望達成一項互利的協議，但目前已因為疫情取消接下來的會談。

雙方貿易協定還未定案，此次疫情顯然已對英國民生和經濟造成衝擊，就以衛生紙之亂為例，根據英國造紙工業聯合會（Confederation of Paper Industries）的數據，英國60%的衛生紙原料都是從歐盟進口的，可見歐盟對英國的重要性，仍不容小覷。

《CNN》指出，現況下，延長過渡期可以是個選擇，畢竟考量肺炎疫情的嚴重程度，英國把歐盟的貿易聯繫和供應鏈拋開，不是個好主意。但現任英國首相強生，是長期支持脫歐的，他很有可能為了政治因素，冒著食品、藥品和其他物資短缺的風險，拒絕延長過渡期。

但若英國選擇延期，歐盟也不會放過它。歐洲改革中心（Centre for European Reform）研究員阿加塔（Agata Gostyńska-Jakubowska）告訴《CNN》：「選擇延長過渡期，英國得付出代價，像是捐款，天下沒有白吃的午餐。」如此一來，英國就會處於後續談判中的劣勢，帶來的後果可能是，英國先因為疫情經濟衰退，然後因為脫歐再衰退一次。

來源：The Conversation、The Guardian、MarketWatch、Bloomberg、Financial Times、CNN

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。