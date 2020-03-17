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中東腹背受敵 美軍加速撤離伊拉克
美軍不想再管伊拉克了！近日美軍在遭到伊拉克武裝勢力攻擊，再加上當地政府不歡迎的情況下，美國國防部宣布，將撤除駐伊拉克的3個軍事基地。BBC分析，由於IS的威脅降低，且伊拉克和伊朗都對駐伊美軍有很多意見，也導致加速美軍撤離。
逐步撤出邊境
根據《英國廣播電台》報導，駐伊拉克美軍近日宣布，將逐步撤除靠近敘利亞邊境的卡伊姆基地跟其他2個軍事基地，將軍事資源交給伊拉克當地軍隊管理。目前駐伊拉克美軍的規模是5200人，美軍也將會調整佈署。
BBC分析，由於IS在敘利亞-伊拉克邊境的威脅逐漸縮小，加上當地的軍隊「人民動員」雖然是被伊拉克政府收編的民兵組織，但是跟伊朗的「革命衛隊」關係非常近，獲得伊朗的幫助跟訓練很多。在美軍擊斃伊朗指揮官蘇拉曼尼後，美軍跟伊朗的對峙日漸緊張，也讓人民動員跟美軍關係不佳。
不受兩伊歡迎
人民動員在2018年12月後逐漸在伊拉克崛起，雖然美軍當地有基地，可是基地外的檢查哨都是人民力量的，他們也開始放話稱可以獨自對抗IS或其他武裝勢力。另外，由伊朗支持的伊拉克武裝部隊「真主黨旅」的指揮官阿曼南也說，如果美軍不想離開，「他們會讓美軍離開。」
《新聞周刊》提到，除了沒有對抗IS的必要外，伊拉克國會也想把美軍趕出伊拉克境內，再加上美軍仍不斷發生傷亡，讓美國政府決定逐步退出伊拉克，不過美軍的詳細撤退時程與規模還沒有出爐。
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