2020東京奧運辦不辦？回顧那些奧運和城市的恩怨情仇

自從2013年確定取得主辦權,全東京、不,應該說是全日本,就因為這時隔56年(上次舉辦為1964年)的奧運盛典而舉國沸騰。

但,自從一月中旬出現第一名確診個案,日本當局對疫情慢半拍的輕忽態度,卻差點誤了大事。隨著疫情逐步擴大,日本至今出現近500起確診病例,加上停泊在橫濱港的「鑽石公主」號郵輪(確診超過700例),都讓外界對於七月底的奧運憂心忡忡。

投入天價?一棟主場館就花上千億日圓

面對各界高度關注,日本政府總算繃緊神經,先宣布全國高中以下校園全面停課,並要求來自中、韓兩國的入境旅客隔離兩週,東京都知事小池百合子也下令取消三週內所有集會活動,鼓勵大企業採取在家辦公的工作模式。三月初的東京馬拉松賽事,更直接取消一般跑者組,3.8萬參賽人數僅剩200位專業跑者,用盡各種手段阻止疫情擴大。

「東奧停辦」話題燒了大半個月,國際奧會(IOC)終於在瑞士召開記者會力挺,宣示2020年東京奧運將如期舉行,讓日本人的緊張心情稍微平復。

事實上,回顧過去上百年在各地興辦的奧運歷史,發生了不少奧運和主辦城市之間的恩怨情仇。

從舉辦規模和影響力來看,夏季奧林匹克運動會和世界盃足球賽,無疑是全世界最具代表性的兩大運動盛事,每四年都吸引許多國家和城市爭取主辦權。取得主辦權的城市,等於搭載了翻新基礎建設、吸引觀光與投資、刺激經濟成長的強力引擎。

不過,若從事後諸葛的角度來看,辦奧運,可不一定是門划算生意。日本為什麼要如此不計代價地再次舉辦?又為這次奧運花了多少錢?

對日本人來說,1964年的東京奧運,是他們向世人宣告走出二戰重建破敗局面、邁向已開發國家之林的重大里程碑。

如今事隔將近一甲子,長年面臨經濟低迷、消費不振、人口老化等挑戰的日本,則打算透過2020東奧取得下一波成長契機,同時讓周遭人口逾3000萬的全球最大都會東京,展現全新面貌。上任隔年就拿下奧運主辦權的日本首相安倍晉三曾信誓旦旦地表示,要讓東奧成為掃除多年通貨緊縮和經濟衰退的觸發器。

先盤點硬體投資,正在興建的35個奧運場館,估計就砸下超過2500億日圓(約724億台幣),資金規模是過去幾屆的奧運城市之最。光是作為主場館的新國立競技場,單項支出就超過1000億日圓。當初拿下主辦權時,日本原本宣稱籌備預算僅需70億美元(逾2100億台幣),隨著舉辦日期逼近,後來一路倍增至250億美元(約7500億台幣)之譜。

儘管當局宣稱,東奧可在往後十年為全國帶來32兆日圓(約9兆台幣)的經濟效益,並且提供194萬個工作機會。但如此龐大的前期資源投入,仍讓不少人批評有勞民傷財之嫌。

東京奧運點燃聖火。 歐新社

奧運「帶財」?部分城市居民寧可不辦

頭已經洗下去的東京,看來沒有回頭路可走。一旦因疫情失控而停辦奧運,不僅之前的投資付諸東流,更可能變成拖垮日本經濟的財務黑洞。

撇開因兩次世界大戰停辦的三次(1916、1940、1944)不算,自從1896年在希臘雅典首次舉辦,直到2016年的巴西里約,回首過往28屆奧運,不少主辦城市都在後來陷入困境。

從帳面財務來看,1984年美國洛杉磯之後的「城市奧運經濟學」,幾乎都以賠錢收場。1976年的加拿大蒙特婁、1998年的日本長野(冬奧)和2004年的希臘雅典,更成了因奧運而負債累累的反面教材。

幾年前,《CNN》曾報導5座因奧運而瀕臨破產的城市,長年背負的債務、人煙罕至的蚊子館跟不符預期的觀光收入,是他們的共同寫照。當年蒙特婁市長Jean Drapeau那句:「辦奧運會賠錢,除非男人會生小孩!」(The Olympics can no more lose money than a man can have a baby.)如今聽來格外諷刺。

首當其衝的,即是難以負擔的天價經費,除了場館建設、活動策劃、宣傳行銷、還有後續的場址維護等固定費用,近年因恐怖攻擊事件頻傳,主辦城市還須投入許多資源在維安事務上。也因此,包括德國的漢堡、美國的波士頓、加拿大的卡加利(Calgary)等城市,都曾因當地居民的反對而退出申辦行列。

鏡頭轉回即將成為東道主的東京,四個多月後的奧運會場上,日本打算展示5G、VR、機器人、無人車、氫能源、8K超高畫質影像等一系列最新科技,藉此刺激全年觀光人潮突破4000萬大關。讓全世界看到,他們已經走出311震災的悲痛,還要擺脫平成年代的長期不景氣。

無論如何,這副算盤要打得響,首要之務就是趕緊控制住新冠疫情的擴散。

妙的是,繼東京奧運之後,暌違55年,日本第二大城大阪再次獲得2025年的世界博覽會(EXPO 2025)主辦權。看來,城市和奧運這類重大盛事之間的連續劇,還會繼續演下去。

