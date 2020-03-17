2020東京奧運辦不辦？回顧那些奧運和城市的恩怨情仇

自從2013年確定取得主辦權，全東京、不，應該說是全日本，就因為這時隔56年（上次舉辦為1964年）的奧運盛典而舉國沸騰。

但，自從一月中旬出現第一名確診個案，日本當局對疫情慢半拍的輕忽態度，卻差點誤了大事。隨著疫情逐步擴大，日本至今出現近500起確診病例，加上停泊在橫濱港的「鑽石公主」號郵輪（確診超過700例），都讓外界對於七月底的奧運憂心忡忡。

投入天價？一棟主場館就花上千億日圓

面對各界高度關注，日本政府總算繃緊神經，先宣布全國高中以下校園全面停課，並要求來自中、韓兩國的入境旅客隔離兩週，東京都知事小池百合子也下令取消三週內所有集會活動，鼓勵大企業採取在家辦公的工作模式。三月初的東京馬拉松賽事，更直接取消一般跑者組，3.8萬參賽人數僅剩200位專業跑者，用盡各種手段阻止疫情擴大。

「東奧停辦」話題燒了大半個月，國際奧會（IOC）終於在瑞士召開記者會力挺，宣示2020年東京奧運將如期舉行，讓日本人的緊張心情稍微平復。

事實上，回顧過去上百年在各地興辦的奧運歷史，發生了不少奧運和主辦城市之間的恩怨情仇。

從舉辦規模和影響力來看，夏季奧林匹克運動會和世界盃足球賽，無疑是全世界最具代表性的兩大運動盛事，每四年都吸引許多國家和城市爭取主辦權。取得主辦權的城市，等於搭載了翻新基礎建設、吸引觀光與投資、刺激經濟成長的強力引擎。

不過，若從事後諸葛的角度來看，辦奧運，可不一定是門划算生意。日本為什麼要如此不計代價地再次舉辦？又為這次奧運花了多少錢？

對日本人來說，1964年的東京奧運，是他們向世人宣告走出二戰重建破敗局面、邁向已開發國家之林的重大里程碑。

如今事隔將近一甲子，長年面臨經濟低迷、消費不振、人口老化等挑戰的日本，則打算透過2020東奧取得下一波成長契機，同時讓周遭人口逾3000萬的全球最大都會東京，展現全新面貌。上任隔年就拿下奧運主辦權的日本首相安倍晉三曾信誓旦旦地表示，要讓東奧成為掃除多年通貨緊縮和經濟衰退的觸發器。

先盤點硬體投資，正在興建的35個奧運場館，估計就砸下超過2500億日圓（約724億台幣），資金規模是過去幾屆的奧運城市之最。光是作為主場館的新國立競技場，單項支出就超過1000億日圓。當初拿下主辦權時，日本原本宣稱籌備預算僅需70億美元（逾2100億台幣），隨著舉辦日期逼近，後來一路倍增至250億美元（約7500億台幣）之譜。

儘管當局宣稱，東奧可在往後十年為全國帶來32兆日圓（約9兆台幣）的經濟效益，並且提供194萬個工作機會。但如此龐大的前期資源投入，仍讓不少人批評有勞民傷財之嫌。

東京奧運點燃聖火。 歐新社

奧運「帶財」？部分城市居民寧可不辦

頭已經洗下去的東京，看來沒有回頭路可走。一旦因疫情失控而停辦奧運，不僅之前的投資付諸東流，更可能變成拖垮日本經濟的財務黑洞。

撇開因兩次世界大戰停辦的三次（1916、1940、1944）不算，自從1896年在希臘雅典首次舉辦，直到2016年的巴西里約，回首過往28屆奧運，不少主辦城市都在後來陷入困境。

從帳面財務來看，1984年美國洛杉磯之後的「城市奧運經濟學」，幾乎都以賠錢收場。1976年的加拿大蒙特婁、1998年的日本長野（冬奧）和2004年的希臘雅典，更成了因奧運而負債累累的反面教材。

幾年前，《CNN》曾報導5座因奧運而瀕臨破產的城市，長年背負的債務、人煙罕至的蚊子館跟不符預期的觀光收入，是他們的共同寫照。當年蒙特婁市長Jean Drapeau那句：「辦奧運會賠錢，除非男人會生小孩！」（The Olympics can no more lose money than a man can have a baby.）如今聽來格外諷刺。

首當其衝的，即是難以負擔的天價經費，除了場館建設、活動策劃、宣傳行銷、還有後續的場址維護等固定費用，近年因恐怖攻擊事件頻傳，主辦城市還須投入許多資源在維安事務上。也因此，包括德國的漢堡、美國的波士頓、加拿大的卡加利（Calgary）等城市，都曾因當地居民的反對而退出申辦行列。

鏡頭轉回即將成為東道主的東京，四個多月後的奧運會場上，日本打算展示5G、VR、機器人、無人車、氫能源、8K超高畫質影像等一系列最新科技，藉此刺激全年觀光人潮突破4000萬大關。讓全世界看到，他們已經走出311震災的悲痛，還要擺脫平成年代的長期不景氣。

無論如何，這副算盤要打得響，首要之務就是趕緊控制住新冠疫情的擴散。

妙的是，繼東京奧運之後，暌違55年，日本第二大城大阪再次獲得2025年的世界博覽會（EXPO 2025）主辦權。看來，城市和奧運這類重大盛事之間的連續劇，還會繼續演下去。

（作者／ 高宜凡 本文出自2020.3.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）