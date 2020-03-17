新冠肺炎疫情嚴峻 歐洲零售業刮起寒風

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
H&M的營收將大受疫情衝擊。路透
H&M的營收將大受疫情衝擊。路透

快時尚服飾業者H&M與Primark正面臨歐洲營收銳減的困境，原因是新冠肺炎疫情蔓延，迫使零售業者關閉歐洲門市。

H&M將關閉13個歐洲國家的門市，包括確診病例超過2.4萬例的義大利。在歐洲各國政府下令店家暫停營業後，Primark已關閉多家門市，而這些門市占總營收的比率達到30%。

H&M在16日發布年度首季財報，並表示在去年12月1日至1月23日期間，以人民幣計價的中國大陸市場營收雖躍增27%，但後來疫情迅速擴散，導致上季大陸的營收仍銳減24%。H&M 3月的營收主要受歐洲疫情拖累。

Primark母公司英聯食品（ABF）表示，若旗下門市關閉四周，將導致營收減少1.9億英鎊（2.34億美元）。

法國家居裝修業者Castorama與Brico Depot的母公司翠豐集團（Kingfisher），截至15日已全面關閉法國221家門市，等於總營收來源一口氣少掉35%。在西班牙宣布進入緊急狀態之際，翠豐也關閉當地28家門市。

零售業已成為疫情的風向球。目前歐洲疫情惡化，而大陸疫情趨緩。大陸上月疫情仍處於高峰，迫使H&M關閉大陸334門市，但如今多數門市已恢復營業。

疫情 H&M 法國

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