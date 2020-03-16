歐盟能團結防疫？ 專家：著力有限

歐洲已成新冠肺炎重災區，歐盟可扮演甚麼角色？前台大政治系教授張亞中持保守態度，認為歐盟決策過程冗長，對於防疫本身還是要靠各國因地制宜。台大教授張登及提到，歐盟執委會可以透過物資調配、召集專家會議等方式協助對抗疫情。中研院學者洪德欽也說，歐洲央行的量化寬鬆可助會員國經濟復甦。

根據歐盟最高行政機構《歐洲執委會》公佈的消息指出，由於歐洲已成為新冠肺炎疫情熱點，義大利、西班牙與德國等地都爆發大規模感染，歐盟將協助境內提高醫療防護裝備的產量，另外，醫療防護用品要出口至非歐盟國家，必須經由歐盟授權，而成員國之間應當共享防護用品，不應限制於各國國內。

可進行資源整合

中研院歐美研究所副所長洪德欽表示，歐盟可以作為統合歐洲防疫資源的領頭羊。歐洲各國，如荷蘭、法國、德國在生醫科技上都有很強的研發實力，加上瑞士等國有許多大藥廠，歐盟可以將這些資源透過歐洲食品管理局跟藥物管理局整合，加速歐洲的疫苗、藥物研發。

另外他也提到，災情嚴重的義大利在這次疫情中可以撥250億歐元進行紓困，也是因為歐盟放寬會員國，在特殊狀況下國內預算不受歐盟會員國GDP佔3%的限制。而掌握歐洲財政的歐洲央行，也可以透過量化寬鬆，購買各國國債與銀行債，刺激各國經濟流動。

關注邊境移動

張登及分析，歐盟的邊境問題一直以來就是各成員國有許多紛爭的地方，英國脫歐，以及匈牙利等東歐國家想脫歐，就是因為申根公約對於邊境開放的態度讓歐盟許多國家擔心非法移民的問題，這次更特別要關注歐盟境內的邊境流動，他認為還需要再觀察。

不過他也提到，歐盟雖然在各國防疫政策，如邊境管制等方面很難統一。不過，就如歐盟最新的醫療防護裝備控管政策，歐盟可以在分攤疫情、醫療物資調配上協助歐洲各國，根據各國疫情嚴重程度不同將物資優先分配給最需要的國家。另外，歐盟也能成立跨國的專家小組，協助各國防疫資訊交換。

歐盟協助防疫有限

張亞中則說，歐盟每個禮拜才開一次會，同意政策推動還需要全體同意的共識決，根本沒有辦法在面對疫情上快速反應。他以台灣為例，假設台灣要跟歐盟分享新冠肺炎快篩試劑的研究成果，歐盟需要經過一堆會議討論、全體會員國協商，但如果直接把成果交給義大利可能效果比較快。

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