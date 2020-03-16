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英400年名畫遭竊 損失數百萬英鎊

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
范戴克是英國國王查理一世時期的英國宮廷首席畫家，查理一世及其皇族的許多著名畫像都是由范戴克所繪製。（photo by Wkipedia Commons）
范戴克是英國國王查理一世時期的英國宮廷首席畫家，查理一世及其皇族的許多著名畫像都是由范戴克所繪製。（photo by Wkipedia Commons）

牛津大學藝廊日前驚傳遭竊，盜賊偷走3幅價值共計數百萬英鎊的名畫，其中包括宮廷畫家安東尼·范戴克的《馬背上的士兵》，該畫創作於1616年，是超過400年歷史的作品。其他2件作品則從聖阿爾達特斯基督教堂美術館被盜，英國警方正徹底調查名畫下落。

英國宮廷與巴洛克

根據《BBC》報導，范戴克是英國國王查理一世時期的英國宮廷首席畫家，查理一世及其皇族的許多著名畫像都是由范戴克所繪製，他其中一件作品在2018年曾以260萬英鎊的價格售出。范戴克輕鬆高貴的風格影響了英國肖像畫近150年，他還創作許多聖經故事作品，並改革了水彩畫和蝕刻版畫的技法。

竊賊還偷走了阿尼巴列·卡拉契的《男孩喝酒》（約1580年）和薩爾瓦多·羅薩的《岩石海岸─士兵正研擬計劃》（1640年代後期）這兩幅畫。卡拉契與羅薩都是義大利畫家，巴洛克繪畫的代表人物之二。羅薩也是詩人和版畫家，曾在那不勒斯和羅馬活躍，以「非正統和奢侈」著稱，並且是「永恆的反叛者」和原始浪漫主義者。

怪盜空中垂降盜畫

根據英國《太陽報》報導，盜案發生在14日夜間23點，警方調查認為，名畫竊賊是透過從屋頂垂降的方式，躲避開了高科技警報器的戒備。

基督教堂學院的一位發言人說，去年曾發生邱吉爾莊園布倫海姆宮的百萬英鎊金馬桶遭竊案，工作人員早前已告知警察注意「重要文化藝品」的盜竊行為，但警方並未放在心上，致憾事再發生。美術館將關閉直至另行通知。

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英國 美術館 教堂

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