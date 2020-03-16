郵輪疫情高風險 漂流海上難靠岸

新冠讓郵輪迷航！有鑑於郵輪《鑽石公主號》的群聚感染，世界各國對郵輪靠港戒慎恐懼，目前仍有數艘郵輪被困於海上，其中《布雷瑪女士號》、《銀幻號》及《銀海探險號》都有確診病例。《黃金公主號》有疑似病例，經篩檢後為陰性。《挪威珠寶號》、《名人新月號》雖無確診，但一時也難獲准靠岸。

閃亮郵輪受困疫情

根據《CNN》報導，銀海郵輪旗下的《銀幻號》（Silver Shadow）目前停靠在巴西勒西菲港，發現1例加拿大籍確診乘客，已送往當地醫院治療。巴西通訊社表示，自出現確診病例以來，該郵輪609名乘客一直保持在船艙中隔離的狀態。

銀海旗下另一艘《銀海探險號》（Silver Explorer），目前停靠在智利卡斯楚港，船上亦檢驗到1例確診，是83歲的英國籍乘客，正在當地醫院接受治療，狀況良好。銀色探索者號共載有111名乘客及120名船員。智利衛生部當局宣布，已下令《銀海探險號》和《精鑽尋蹤號》（Azmara Pursuit）停靠南部港外隔離。

《黃金公主號》（Golden Princess）停靠在紐西蘭阿卡羅阿，船上有3例疑似病例，因此所有旅客不得下船，經當局檢驗後3人均為陰性，目前正前往澳洲墨爾本。

沒有病例仍難靠港

根據《快餵新聞》報導，滯留在巴拿馬附近的《布雷瑪女士號》已被加勒比海多國拒絕停靠，該船至少有5例確診，分別為4名乘客和1名船員，所屬的英國弗雷德奧爾森遊輪公司已證實，並表示另有20名乘客和20名船員出現疑似症狀，目前正隔離中，正等待物資補給及醫療協助，並協商尋找適合停靠的港口。

美國發生船上疫情的《至尊公主號》（Grand Princess）9日已在加州奧克蘭港靠岸，展開乘客撤離及包機遣返，公主遊輪承諾支付地面交通和包機費用。

挪威郵輪旗下的《挪威珠寶號》（Norwegian Jewel）雖然沒有出現病例，但已被2個港口拒絕，正在南太平洋上尋找港口停靠；《名人新月號》（Celebrity Eclipse）停泊在智利聖安東尼奧，正與當局協商下船模式，確保乘客安全離開該國返家。

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