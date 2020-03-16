納坦雅胡終結執政？ 以色列迎新首相

以色列首相可能出現新面孔？以色列1年來歷經4次選舉都沒辦法組成政府，近日在以國總統瑞文希望內閣儘速成形，以領導國家全心防疫的情況下，原本席次落後的反對黨藍白聯盟黨魁甘茲獲得阿拉伯聯盟支持，得到61席過半席次，足以就任首相，納坦雅胡的首相大位不保。

反對黨有望組閣

根據《半島電視台》報導，以色列總統是以色列的虛位國家元首，由國會議員選舉產生，不過總統擁有對內閣的任免權力。因此在新冠肺炎在以國快速蔓延下，瑞文希望國會能儘速組閣，甚至不排除由納坦雅胡的聯合黨跟藍白聯盟兩大黨共組「緊急聯合內閣」，傾全國之力防堵疫情。

不過，原本不打算跟任何人合作的第三大黨「泛阿拉伯聯盟」，黨魁歐登最終還是決定支持甘茲，也讓藍白聯盟在國會的席次達到組閣門檻的61席，只要後續協商沒問題，總統也同意的情況下，納坦雅胡將有可能結束他長達10年的任期，讓以色列迎來新首相。

如今，納坦雅胡雖然為了組閣奔波良久，但最終只爭取到58席國會的支持。而原訂要在17日接受有關他貪汙、濫權罪行的司法審判，因新冠肺炎疫情的原因延到5月24日，到時候如果他不是總理，將失去司法豁免權，可能遭到定罪。

可望結束選舉輪迴

《德國之聲》提到，面對新冠肺炎疫情在國內擴散，民間跟許多政治人物都希望能儘速組成政府，帶領國家抗疫。納坦雅胡原本想藉此由他擔任首相跟甘茲組閣，不過如今他的願望可能落空，以色列經過1年4次選舉後，目前是最接近選舉無限輪迴的終結的時刻。

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