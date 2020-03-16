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看不慣英國和瑞士佛系防疫 星國部長: 確診數將暴增

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
新加坡一名部長認為英國和瑞士的防疫措施不夠。圖為戴著口罩的民眾走在英國街頭。美聯社
新加坡一名部長認為英國和瑞士的防疫措施不夠。圖為戴著口罩的民眾走在英國街頭。美聯社

彭博報導，新加坡國家發展部部長黃循財說，英國瑞士未積極遏止新冠病毒擴散，少了防堵措施，未來幾周的確診病例數勢必大增。

黃循財說，「有關英國與瑞士，讓人憂心的不僅是不斷上升的確診病例，而是這些國家放棄任何能遏制或控制病毒傳播速度的措施。如果缺少防疫措施，我們預期這些國家的確診病例數在未來幾天或幾周將大幅上升」。

截至14日為止，英國確診病例超過1140人，死亡人數增至21人。疫情增長迅速，死亡人數開始急劇上升，這是英國政府之前沒有預料到的。

英國首相強生沒有追隨其他國家，透過關閉學校、禁止大型集會來阻止新冠病毒傳播，因而飽受外界批評。相反地，英國的應對措施集中在個人衛生，自覺生病的人應該自我隔離，且只追蹤和檢測確診患者。

英國衛生部長漢考克（Matt Hancock）表示，英國的策略正在奏效，且減緩病毒的增長速度。

為防疫情擴散，瑞士政府已經宣布，關閉學校以及禁止舉辦超過100人的集會活動。瑞士總統索馬魯加（Sonmonetta Sommaruga）接受訪問時說，現在當務之急是擴大病毒檢測，並鼓勵民眾保護自己。

瑞士單日暴增800例，累計2200例，14人喪生。

瑞典鬆散的防疫措施也令人憂心，媒體報導，瑞典採取「不檢測、不隔離、不收治、不公布」的四不政策，截至12日為止，確診病例逾900例，但政府尚未全面封鎖學校，目前只有瑞典公主愛絲黛（Princess Estelle）所在的小學宣布關閉，因為校內有人確診。此外，瑞典總理表示，目前沒有計畫關閉邊界。

歐洲其他國家正加強邊界管制，並祭出更嚴厲措施。相較之下，新加坡是最早對有中國旅遊史旅客施加限制的國家之一，並且密切追蹤曾與確診患者接觸的人。新加坡上月有外籍人士違反隔離令，當局隨即取消他們的工作簽證。

英國 瑞士 瑞典

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