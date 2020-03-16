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敘利亞3歲小難民伏屍海灘 偷渡集團3人各處125年徒刑

世界日報 / 編譯中心／綜合15日電
敘利亞籍庫德族的3歲難民男孩艾蘭・庫迪溺斃，漂流至海灘上的照片震驚歐洲。 圖／美聯社
敘利亞籍庫德族的3歲難民男孩艾蘭・庫迪溺斃，漂流至海灘上的照片震驚歐洲。 圖／美聯社

2015年敘利亞3歲男童亞藍小小身軀伏屍土耳其海灘的畫面，曾經震撼全球。土耳其一所法院判處牽涉這起愛琴海血淚偷渡案的3名偷渡集團成員各125年徒刑。

亞藍．庫迪（Aylan Kurdi）跟隨父母前往希臘途中，於2015年9月2日溺斃愛琴海，遺體被沖到土耳其西南部木拉省（Mugla）博德魯姆（Bodrum）沙灘上，身穿紅T恤、藍短褲、黑布鞋的亞藍伏屍照片震撼全球，成為難民危機的象徵，引起國際關注歐洲移民危機。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，許多敘利亞和土耳其被告都因為這起船難而遭到判刑，但是身分經確認為安卡杜爾（Cebrail Enkadur）、格卡爾普（Ecevit Bulent Gokalp）、夏許（Ali Can Sas）的3名偷渡集團成員於審訊期間逃亡，直到本周才在南部阿達納省（Adana）遭安全部隊緝捕。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，位在木拉的博德魯姆高等刑事法院（Bodrum High Criminal Court）13日宣判3人犯下「直接故意殺人罪」，各處125年徒刑。本案遭定罪的偷渡集團一共遭判刑546年。

移民走海路自中東前往歐洲時主要會行經西南部恰納卡萊省（Canakkale）、 巴勒克埃西爾省（Balikesir）、伊茲米爾省（Izmir）、木拉省、愛丁省（Aydin），當地海岸外就可見到希臘島嶼。

躲避敘利亞內戰的數以十萬計難民挺而走險乘坐橡皮艇，期盼前往歐洲尋求更安穩人生，其中為數眾多命喪地中海、愛琴海。

土耳其 偷渡 愛琴海

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