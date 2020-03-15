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連恐怖分子都怕新冠肺炎 ISIS籲聖戰士暫時別去歐洲恐攻
新冠肺炎（COVID-19）燒不停，全球已有超過15萬人確診，逾5800人死亡，尤其歐洲多個國家都淪陷，疫情的肆虐讓民眾人心惶惶，就連恐怖分子也畏懼三分，ISIS就要求成員暫時避免到歐洲去，以免遭到感染。
根據紐約郵報引述英國星期日泰晤士報報導指出，新冠肺炎疫情在歐洲大規模爆發，就連ISIS都感到害怕。ISIS的相關刊物就指示聖戰士避免到歐洲進行聖戰，以免受到感染造成死傷。而健康的聖戰士不要到疫情嚴重的地方，如果在歐洲患病則應該留在當地，此舉也讓美國媒體解讀是要傳染給歐洲人。
美國霍普金斯大學報告指出，伊斯蘭國滅亡後，伊拉克成為大多數聖戰士聚集活動的地方，而目前伊拉克的確診病例已有110例，10人死亡。
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