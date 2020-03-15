從伊波拉到新冠 專家籲各國共享資訊

「無論是多麼健全的醫療體系，都有被病毒擊潰的一天。」歷經過非洲6年前的爆發伊波拉病毒，剛果的伊波拉專家恩格瓦西博士指出，最重要的是在疾病爆發以前便設法控制住，包含勤洗手和避免去公眾場所等預防措施。賴比瑞亞的抗疫英雄羅根博士則表示，在全球人口流動迅速的今日，各國必須彼此分享資訊。

獅子山經驗

根據《德國之聲》報導，發源自非洲的伊波拉病毒從2014至2016年間肆虐全球，造成2.8萬多人確診與1.1萬人死亡。2014年9月獅子山共和國開始對伊波拉病毒的重災區進行封城，試圖減緩病毒的傳播速率。獅子山首都自由城的居民查爾斯回想起當時的狀況，提到「追蹤確診病人接觸過的所有人」是防止疫情擴散的關鍵。

不過當時人在獅子山的《德國之聲》編輯賈洛認為，當病毒的傳播鏈未被截斷，封城為時已晚，一如今日歐洲各國的情況。剛果的伊波拉專家恩格瓦西博士則指出，最重要的是「預防第一」，包含勤洗手和避免去公眾場所等，在疾病爆發以前便設法控制住。

分享資訊可禁人流

「無論是多麼健全的醫療體系，都有被病毒擊潰的一天。」被賴比瑞亞視為對抗伊波拉的英雄羅根博士表示，除了限制民眾前往疫區，「各國彼此分享資訊」更是關鍵，特別是像歐盟申根區等人員自由流動的區域。賴比瑞亞的伊波拉倖存者法利指出，在假消息滿天飛的時刻，媒體也必須負起傳播正確訊息的責任。

《瓊斯夫人》指出，經歷過伊波拉病毒的洗禮，非洲許多國家多了防疫的準備，譬如剛果政府隨時監控學校的出席率與藥品的銷量，以追蹤疾病的傳播，並參考衛星地圖決定如何派遣醫療團隊。聯合國兒童基金會更在伊波拉肆虐的期間打下遠距教學的基礎。

然而當時非洲各國的中央政府和地方衛生官員的聯繫不夠緊密，是一大失誤。此外，現今各國正忙著應付國內的疫情，沒有資金援助非洲抗疫，資金的來源也是一大問題。

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