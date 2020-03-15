英國女王撤離白金漢宮 政府擬讓長者居家隔離

原本國際期待的2020東京奧運，在武漢肺炎疫情的持續擴散下，今年7月能否如期舉辦已成不安變數。儘管日本官方維持「不停辦」方針，但是國內外接踵而來的防疫壓力，也讓各國輿論思考奧運延期的可能。除了美國總統川普突然向日本提出的延期選項外，同時也有多家奧運的金牌合作廠商，都向媒體質疑賽事「無法照常舉行」。然而決策之所以如此困難，正是因為奧運背後千絲萬縷的複雜資本結構，無論延期或取消都是牽連甚廣的龐大工程；特別是對於創史上最高贊助額紀錄的2020東奧來說，恐怕又是困難重重。

2020-03-15 10:00