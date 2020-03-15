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英國女王撤離白金漢宮 政府擬讓長者居家隔離
綜合外媒報導，英國女王伊麗莎白二世12日已撤離白金漢宮，改住在溫莎城堡，若新冠肺炎疫情持續擴散，女王將與98歲的王夫菲利普親王前往桑德令罕府自我隔離。
另外，英國政府計畫比照「戰時動員」方式，推動新的防疫政策，其中一項政策預計讓70歲以上民眾在家中、療養院隔離4個月，以避免國家醫療保健服務（NHS）承受不住龐大的醫療壓力。
消息人士說，女王身體健康，但現階段將女王送往別處是最好的決定。
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