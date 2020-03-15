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有望解決全球塑膠垃圾危機！少女的發明來自蝦殼

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
奧蘿拉發明的蝦殼塑膠有望解決全球塑膠垃圾危機。取自YouTube（＠TEDx Talks）
奧蘿拉發明的蝦殼塑膠有望解決全球塑膠垃圾危機。取自YouTube（＠TEDx Talks）

澳洲一名青少女的發明有望解決全球塑膠垃圾危機

澳洲新聞網報導，17歲的安潔莉娜．奧蘿拉（Angelina Arora）利用蝦殼製作塑膠。她把蝦殼中的一個元素與蜘蛛網中取得的蛋白質混合製作成塑膠，其分解速率是傳統塑膠的150萬倍，平均只要33天就可以自行分解。

她表示，有一天晚餐時看到蝦殼很像塑膠，於是開始研究。

她的發明獲得BHP科學及與工程獎項，去年也獲得年度青少澳洲地理社會環保家美名。

奧蘿拉目前正與超市討論使用她的發明。她說，「我仍在處理申請專利等法律層面事務。不過，我已在最終模型階段，也將準備好生產蝦殼塑膠投入商業用途」。

蝦殼塑膠不像其他可生物分解材料生產費用高昂，同時，蝦殼塑膠還可以推廣於其他多項用途。奧蘿拉表示，蝦殼塑膠可以被用作各式樣包裝，因為具有透明、有彈性、有支撐力、不會溶解等特性。

她表示，「這也可以被拿來當作農作物覆蓋物，因其可以釋放氮（nitrogen ）進入土壤內，這有助於植物的成長、健康和免疫力」。

讀醫學的奧蘿拉現在正在測試產品，探討蝦殼塑膠是否可以作為醫學包裝用途。

奧蘿拉開發塑膠產品的動力來自她希望把自己的生活投入於為他人帶來改變，「不論是為了後代保護環境，或是改善社會健康」。

澳洲 專利 垃圾危機

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