埃及大暴雨釀21死 開羅市區淹水 多處建物倒塌

埃及連日降下暴雨，首都開羅市區到處淹水，多處傳出建築物倒塌，總理在一份聲明中說，12日開始的暴雨已導致該國21人死亡。

新華社報導，暴雨在上埃及地區以及首都開羅南部的赫勒萬區等地造成21人死亡，其中部分遇難者死於房屋倒塌或觸電事故。暴雨還導致兩列列車在開羅相撞，造成13人受傷。事故發生後，埃及鐵路局暫停全國鐵路運輸，目前鐵路運輸已恢復。

此外，暴雨還導致埃及主要城市間的高速公路短暫關閉。由於埃及境內缺乏排水設施，暴雨極易導致積水並形成洪澇災害。