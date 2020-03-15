短短一個月立場對調 換亞洲入境限制升級

從隔離海外入境人士到留置發燒旅客，中國大陸、日本、南韓等亞洲國家近來開始積極加強入境管制，以防出現降溫跡象的新冠肺炎疫情，從境外捲土重來。在此之前約一個月左右，亞洲國家似乎只有「被管制」的份，令人不勝唏噓。

中國大陸數周前還爆出醫療人員的防護設備短缺，隨著疫情似乎出現降溫跡象，如今反而開始將醫療用具捐贈給義大利、伊朗、南韓及其他疫區。北京當局表示，將對東京、橫濱、首爾及德黑蘭等城市捐贈80萬件防護用具，包括醫療防護衣、手套、鞋套、醫療帽等。新華社報導，宣稱接近拿下抗疫勝利的中國，還派遣醫療專家團隊及物資前往災情最嚴重的地區，包括伊朗、伊拉克及義大利。

中國大陸13日僅新增八例確診病例，其中三例來自義大利、美國及英國等入境旅客；反觀一個月前，中國每日新增病例數動輒上千例。中國國家衛生健康委員會（NHC）發言人米鋒表示，中國本周已脫離疫情高峰，但「海外疫情快速蔓延將帶來不確定性因素」。

隨著南韓境內疫情趨緩，當局正加強邊境管控，以防外國遊客引進病毒。南韓將在周日（15日）對來自特定區域的入境旅客實施特殊檢測措施，包括法國、德國、西班牙、英國及荷蘭，以及過去兩周曾過境杜拜和莫斯科的人士。除了體溫檢查與填寫健康問券，他們還需下載應用程式（App）向當局呈報健康狀況。

中國大陸在過去一周出現18例入境確診病例，鑒於此，北京當局宣布所有海外旅客將須隔離14天，反觀先前只針對來自嚴重疫區的旅客。