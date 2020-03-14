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法不甩疫情15日照辦地方選舉 候選人拜票避免肢體接觸

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
右派共和黨候選人達提（左一）、現任巴黎社會黨市長伊達戈（中）和共和前進黨候選人、前衛生部長布辛（右四）將在十五日地方選舉中角逐巴黎市長寶座。（路透）
右派共和黨候選人達提（左一）、現任巴黎社會黨市長伊達戈（中）和共和前進黨候選人、前衛生部長布辛（右四）將在十五日地方選舉中角逐巴黎市長寶座。（路透）

法國政府不受新冠肺炎疫情影響，於15日如期舉行地方選舉。然而，華爾街日報報導，候選人們顯然對和選民肢體接觸收斂許多。尋求連任的巴黎社會黨市長伊達戈女士近期在市場拜票，但她沒有像往常和大眾擁抱，當然也沒有臉貼臉親吻。

60歲的伊達戈近期表示：「我告訴巴黎市民，我喜歡親吻並擁抱他們，但我現在不能這麼做，因為我必須為防疫以身作則。」

法國政治人物向來樂於親近選民，以臉貼臉親吻和他們打招呼，並走入人群。然而，伊達戈和她的對手近幾周開始和選民保持距離，有些甚至取消競選活動。

法國總統馬克宏12日向一群科學家諮詢過後，決定如期舉行地方選舉。英國廣播公司（ＢＢＣ）指出，法國政府已對全國投票所頒布相關指南，要求人們時刻距離彼此至少一公尺。內政部長甚至要選民自己帶筆畫記選票，避免新冠病毒透過共用的筆傳播。

法國其中一個最大民調機構本月指出，近30%選民因害怕感染新冠肺炎而避免前往投票。政府差點要取消選舉，馬克宏12日徵詢過專家小組後傾向認為，至少在公共衛生方面，他們可以安全地舉行這場選舉。

馬克宏率領的共和前進黨今年首度參加地方選舉，在巴黎市長選舉中和現任社會黨市長伊達戈及右派共和黨候選人達提角逐市長之位。馬克宏原先青睞的候選人葛里沃因爆發性醜聞，上月退出選戰，候選人換成衛生部長布辛女士。

布辛接受巴黎市長候選資格時表示：「離開衛生部令我傷心，但我會去完成任務。」而馬克宏陣前換將立刻讓布辛成為箭靶。伊達戈在電視辯論會詢問布辛：「妳怎麼不待在衛生部，疫情吃緊的當下離開似乎有些可恥。」布辛回答：「因為我想當市長，所以離開。」

儘管伊達戈採取有爭議的生態革命政策，修築自行車道和禁止車輛在部分河岸行駛，但她民調目前仍領先幾個百分點。

左派已在巴黎執政近20年，但保守派的達提被認為是這次選舉真正的挑戰者，她承諾建立一個更乾淨、安全的城市，提供更多住宅和更好的交通。許多人認為，共和前進黨無法贏得巴黎市長選戰。

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