編輯推文稱「新冠病毒令人痛快」 朝日新聞道歉

日本朝日新聞社14日表示，該社一名編輯13日在個人推特上發表關於新冠肺炎的不當言論，對此向外界道歉。

這位男性編輯13日下午發推文，稱新冠病毒「轉眼席捲全世界，讓超級大國的總統們感受到戰爭都不曾有的恐懼」，「某種意義上，說不定是一種令人痛快的存在呢」。推文一出便引發眾怒，他則直接刪除了推特帳號。