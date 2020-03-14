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編輯推文稱「新冠病毒令人痛快」 朝日新聞道歉
日本朝日新聞社14日表示，該社一名編輯13日在個人推特上發表關於新冠肺炎的不當言論，對此向外界道歉。
這位男性編輯13日下午發推文，稱新冠病毒「轉眼席捲全世界，讓超級大國的總統們感受到戰爭都不曾有的恐懼」，「某種意義上，說不定是一種令人痛快的存在呢」。推文一出便引發眾怒，他則直接刪除了推特帳號。
朝日新聞表示，「嚴正看待這種與新聞專業態度不符的行為」，稱不應未經解釋或道歉就直接刪除帳號，該社將撤銷他的「社群媒體記者」職務。惹禍的編輯隨後也表示「打從心底感到抱歉，將深切的反省」。
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