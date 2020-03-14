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P圖防疫？北韓宣傳照人人戴口罩 英專家揭造假
新冠肺炎爆發後，北韓就對外鎖國，但仍發布宣傳照，彰顯國家領導人金正恩不戴口罩的大無畏精神，同時告訴外界在北韓人人都有口罩戴。但英國專家檢視後，認定有些口罩可能是運用後製技術貼在人臉上。
英國肯特大學鑑識學資深講師吉布森（Stuart Gibson）有24年的影像處理經驗，還寫過辨識假照片軟體。在他看來，北韓發布的7張宣傳照都有問題。
吉布森舉女性紡織工人正在廠內工作的影像為例，指照片中央的2名女子所戴口罩解析度明顯偏低，應是經過複製貼上。儘管製作者費許多功夫，但其中一個口罩上緣像素化太明顯（very pixelated），背景的第3人則明顯沒有腿。
「如果他們把腿再降低幾個像素，可能就察覺不到有問題。」吉布森說：「現在可看到第3人的腿（和紡絲）之間有空隙，顯示她是被疊加上去的。
吉布森還指口罩環繞著立體的臉龐，但部分假照片可看出口罩沒有確切緊貼臉龐的線條。此外，儘管沒有單一光源，導致肉眼很難看出光線哪裡有問題，但仍可看出北韓宣傳照主角的口罩光線和背景不一致。他說，照片本身拍攝當時可能存在許多自然光，口罩則取自不同光源的另外一張照片。
《每日郵報》指出，目前南韓正苦於口罩短缺，政府此前強烈否認捐贈口罩給北韓。北韓可能打算透過宣傳照強調自力更生成功、抗疫器材不虞匱乏。另外一個可能的理由，就是平壤禁止未戴口罩的民眾進出公共場所，宣傳機關因此修改之前拍攝的照片，以符合上級發布的最新方針。
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