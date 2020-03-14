影／義大利封城居民 合唱國歌提振士氣

新冠肺炎在歐洲大爆發，被世衛組織指為「歐洲流行病震央」的義大利下令全國封鎖。封城下的義國民眾則發起13日晚間6時一起打開窗戶唱歌，表達堅持不懈與團結抗疫的精神。

《滾石》報導，首都羅馬的樂團「Fanfaroma」發起此一「快閃之聲」（Flashmob Sonoro）活動，鼓勵民眾打開窗戶，用手上的各種方式製造聲量，並且自拍活動影片上傳到他們的臉書專頁。影片中，民眾合唱的是義大利國歌《義大利人之歌》（Il Canto degli Italiani）。

「不管你是專攻音樂、稍有涉略或自備樂器，這都不重要。重點在於，讓我們感受。音樂是治療靈魂的最佳藥方，也是我們在當下所急需。」Fanfaroma寫道：「對，沒錯，就讓我們打破沉默，這個活動的目的不求完美，而是悠遠社會實驗。」

根據Worldometers.info14日早上更新的數據，目前義大利新冠肺炎確診累計已達17660例，死者有1266人。