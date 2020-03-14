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德國政府宣布大手筆放寬借貸

德國之聲 / 德國之聲

為幫助德國企業度過新冠病疫帶來的難關，德國聯邦財政部長朔爾茨（Olaf Schuolz）周五（3月13日）在柏林宣布，政府將向因新冠而陷入困境的德國企業提供無限度貸款。此外，國家將實施減稅政策。他強調，德國政府將盡一切努力保護就業人員以及企業。

德國聯邦經濟部長也表示，援助款項對大小企業都適用。疫情爆發後，德國議院已迅速做出決議，只要企業0%的員工受到影響，就可以向國家申請短期工作補貼。而在此之前，三分之一的員工受到影響時，才可以申請這筆錢。

歐盟出台370億歐元投資計劃

與此同時，歐盟委員會主席馮德萊恩宣布，歐盟即將出台一個370億歐元的投資計劃。"我相信，歐盟會戰勝這場災難。"她表示，對各成員國財政赤字問題上放寬上限，此外，為10萬企業提供80億歐元的擔保。

周五，德國聯邦總統施泰因邁爾取消了所有公開活動。總統府發布聲明說，總統的相關工作將以電話會議等形式展開。

關閉學校

德國受疫情影響最嚴重的北威州決定，從下周起關閉所有學校。在此之前，德國16個聯邦州裡，薩爾州、巴伐利亞州、柏林、下薩克森、不來梅、石荷州、漢堡市、圖林根州已宣布類似決定。根據德國媒體對羅伯特·科赫研究所以及各州衛生部門公布數據的匯總，截至周五，德國的確診人數為3174例，死亡7人。各州當中，北威州的疫情最嚴重。

大型賽事部分取消

周五默克爾總理呼籲人們盡量少地參加社交活動。其實，早在上周末，德國聯邦衛生部長施潘（Jens Spahn）就做出建議，取消超過有1000名參與者的大型活動，其中包括博覽會、音樂會以及德國賽事。但德國的衛生部長無權下令關閉某些設施、或者停止某些活動。這是聯邦制所決定的由各州決定的事務。

德國足球聯賽宣布本賽季從下周二開始停賽，直到4月2日為止，但在此之前的賽事將在沒有觀眾的情況下如期舉行。歐冠賽和歐洲聯賽也暫時取消。德乙隊因有球員感染了病毒而取消了相關的賽事。

本文章由德國之聲授權提供】

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