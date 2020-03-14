伊拉克基地遇襲 美報復炸死6人

美軍十二日空襲伊朗支持的武裝團體在伊拉克境內多個據點，造成伊拉克六人死亡，包括三名軍人、兩名警察和一個平民，另外十二人受傷。

美國國防部表示，這波空襲是為了報復什葉派武裝團體十一日襲擊伊拉克塔季軍事基地並造成美軍傷亡，是對什葉派武裝持續襲擊美國主導國際聯軍的直接回應，並削弱真主黨旅發動攻擊的能力。

伊拉克軍方十三日發出聲明，譴責美國空襲侵犯主權。聲明中說：「空襲行動違反伊拉克的意志，侵犯伊拉克主權，並助長不法之徒的勢力。」

伊拉克塔季軍事基地十一日遭十八枚「喀秋莎」火箭彈襲擊，造成兩名美軍和一名英軍身亡，另有十四人受傷。目前無人宣稱犯案，不過最近類似暴力情事發生，美國都會歸咎是伊朗支持的伊拉克民兵組織「人民動員」所為。

一名美國官員說：「美國空襲針對伊拉克的『人民動員』據點，鎖定後勤中心和無人機存放區。」美國國防部則說，美軍空襲「真主黨旅」在伊拉克五處軍火庫，包括存放攻擊美國為首國際聯軍的武器庫。

「人民動員」是納入伊拉克政府軍的民兵組織，由多個民兵團體組成，包括真主黨旅。

美國認為「真主黨旅」與伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬「聖城旅」關係密切。去年底以來，美軍與「真主黨旅」間的襲擊、報復，使美國與伊朗瀕臨戰爭邊緣。